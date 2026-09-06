"SESTRO, DAJ GA NOĆAS MENI" Uroš Stanić sedi u krilu Filipu Caru, Miljana se pridružila! Mreže gore zbog ovoga (VIDEO)
- Otvaranje desete sezone 'Elite' obeležila je scena u kojoj je Uroš Stanić seo Filipu Caru u krilo, a Miljana Kulić mu je naslonila noge na njega.
- Uroš je došao u haljini i najavio da će ove sezone 'biti žena', dok je snimak uz pesmu 'Hajde, sestro, daj ga noćas meni' postao viralan.
Otvaranje desete sezone "Elite" sa sobom donosi nova pitanja, nova lica, ali i neraščišćene priče iz prošlosti. Među brojnim novim imenima, stari igrači i dalje privlače veliku pažnju, a posebno Filip Car, Miljana Kulić i Uroš Stanić.
Tokom gostovanja u studiju, Uroš je seo Filipu u krilo, a ubrzo se pridružila i Miljana koja je svoje noge obuvene u visoke potpetice naslonila na Cara.
Posebno zanimljivo je bilo to što je Uroš došao odeven u haljinu, a pred sam ulazak je pred okuplujene medije izjavio da će u ovoj sezoni "biti žena".
"Sestro, daj ga noćas meni"
Ova scena je prikupila brojne reakcije publike, a zbog toga je video postao viralan na društvenim mrežama. U pozadini je šaljivo išla pesma "Hajde, sestro, daj ga noćas meni" koju su svojevremeno snimile Indira Radić i Ksenija Pajčin.
Komentari ispod videa samo su se nizali:
- Uki već našao frajera!
- Ovaj ne zna šta ga je snašo!
- Duplirajte Caru honorar, treba ovo izdržati
- Oplakah!
To su sve bili neki od komentara ispod videa koji je naciju nasmejao do suza! S obzirom na to da su svi akteri ovog videa jaki rijaliti igrači, tek nam sleduje smeh do suza tokom aktuelne sezone. Prenos uživo možete pratiti OVDE.