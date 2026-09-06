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Otvaranje desete sezone "Elite" sa sobom donosi nova pitanja, nova lica, ali i neraščišćene priče iz prošlosti. Među brojnim novim imenima, stari igrači i dalje privlače veliku pažnju, a posebno Filip Car, Miljana Kulić i Uroš Stanić.

Tokom gostovanja u studiju, Uroš je seo Filipu u krilo, a ubrzo se pridružila i Miljana koja je svoje noge obuvene u visoke potpetice naslonila na Cara.

Posebno zanimljivo je bilo to što je Uroš došao odeven u haljinu, a pred sam ulazak je pred okuplujene medije izjavio da će u ovoj sezoni "biti žena".

"Sestro, daj ga noćas meni"

Ova scena je prikupila brojne reakcije publike, a zbog toga je video postao viralan na društvenim mrežama. U pozadini je šaljivo išla pesma "Hajde, sestro, daj ga noćas meni" koju su svojevremeno snimile Indira Radić i Ksenija Pajčin.

Komentari ispod videa samo su se nizali:

- Uki već našao frajera!

- Ovaj ne zna šta ga je snašo!

- Duplirajte Caru honorar, treba ovo izdržati

- Oplakah!

1/5 Vidi galeriju Filip Car, Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Pink

To su sve bili neki od komentara ispod videa koji je naciju nasmejao do suza! S obzirom na to da su svi akteri ovog videa jaki rijaliti igrači, tek nam sleduje smeh do suza tokom aktuelne sezone. Prenos uživo možete pratiti OVDE.