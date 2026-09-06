Slušaj vest

Otvaranje desete sezone "Elite" sa sobom donosi nova pitanja, nova lica, ali i neraščišćene priče iz prošlosti. Među brojnim novim imenima, stari igrači i dalje privlače veliku pažnju, a posebno Filip Car, Miljana Kulić i Uroš Stanić.

Tokom gostovanja u studiju, Uroš je seo Filipu u krilo, a ubrzo se pridružila i Miljana koja je svoje noge obuvene u visoke potpetice naslonila na Cara.

Posebno zanimljivo je bilo to što je Uroš došao odeven u haljinu, a pred sam ulazak je pred okuplujene medije izjavio da će u ovoj sezoni "biti žena".

"Sestro, daj ga noćas meni"

Ova scena je prikupila brojne reakcije publike, a zbog toga je video postao viralan na društvenim mrežama. U pozadini je šaljivo išla pesma "Hajde, sestro, daj ga noćas meni" koju su svojevremeno snimile Indira Radić i Ksenija Pajčin. 

Komentari ispod videa samo su se nizali:

- Uki već našao frajera!

- Ovaj ne zna šta ga je snašo!

- Duplirajte Caru honorar, treba ovo izdržati

- Oplakah!

Filip Car, Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Pink

To su sve bili neki od komentara ispod videa koji je naciju nasmejao do suza! S obzirom na to da su svi akteri ovog videa jaki rijaliti igrači, tek nam sleduje smeh do suza tokom aktuelne sezone. Prenos uživo možete pratiti OVDE

Ne propustiteRijaliti"RODILA BIH DETE CARU" Slađa Poršelina šokirala o Filipu, a ova učesnica ju je dočekala na nož: Izgleda kao vanzemaljac...
Elita 10 Ulazak u Elitu 10
Rijaliti"SVAŠTA JE BILO U KARANTINU, MNOGI SU SE LJUBILI" Evo šta se tačno dešavalo pred "Elitu 10", nova takmičarka iznela detalje (VIDEO)
Screenshot 2026-09-06 012939.png
RijalitiTERZA OTKRIO ZBOG ČEGA GA JE MILICA TUŽILA! Morao da joj plati 250.000 dinara (VIDEO)
milica borislav.jpg
RijalitiLAURA PRGOMET JE BILA SA OVIM RIJALITI IGRAČEM! Razvezala jezik i sve priznala Miljani, a na jednog učesnika je već bacila oko (VIDEO)
Screenshot 2025-02-26 142303.jpg

00:58
Evo šta se dešavalo u karantinu pred Elitu 10 Izvor: Kurir