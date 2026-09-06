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Mahir Pjanić je već na samom početku rijalitija pokazao da nema nameru da ćuti, a svojim izjavama izazvao je pažnju javnosti.

On se osvrnuo na Sofiju Janićijević, koju nije štedeo, pa je izneo žestok stav o bivšoj učesnici.

- Sofija je devijantna - poručio je Mahir.

O pričama da je bio sa transrodnom osobom

1/5 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Kurir

Potom se dotakao i priča koje su se pojavile o njegovom privatnom životu. Mahir je odlučno demantovao tvrdnje da je bio u intimnom odnosu sa transrodnom osobom, poručivši da takvi navodi nisu tačni.

Ipak, tu se nije zaustavio. Samouvereno je najavio šta publika može da očekuje od njega u novoj sezoni.

- Ja sam tata rijalitija i to ću i pokazati - poručio je Maher, jasno stavljajući do znanja da planira da bude jedan od glavnih aktera pred kamerama.

Da li će opravdati svoje reči i zaista uspeti da se nametne kao jedan od vodećih igrača nove sezone, ostaje da vidimo.

Raskopčao košulju

Pred okupljeniim pripadnicima sedme sile, Mahir Pjanić je raskopčao košulju i pokazao pločice. Na pitanje jedne učesnice da ih pipne, on je oštro poručio:

00:52 Mahir Pjanić pokazao pločice: Ne može niko da ih pipa Izvor: Kurir

- Ne može niko da ih pipa, može samo da ih gleda, ja sam oženjen - bio je jasan Mahir.

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