"SOFIJA JE DEVIJANTNA!" Mahir žestoko udario na Janićijevićevu, skinuo se pred kamerama, pa poručio: JA SAM TATA RIJALITIJA
- Mahir Pjanić je oštro prozvao Sofiju Janićijević, nazvavši je devijantnom, i ponovo privukao pažnju javnosti.
- Demantovao je priče da je bio sa transrodnom osobom i poručio da će u novoj sezoni biti 'tata rijalitija'.
Mahir Pjanić je već na samom početku rijalitija pokazao da nema nameru da ćuti, a svojim izjavama izazvao je pažnju javnosti.
On se osvrnuo na Sofiju Janićijević, koju nije štedeo, pa je izneo žestok stav o bivšoj učesnici.
- Sofija je devijantna - poručio je Mahir.
O pričama da je bio sa transrodnom osobom
Potom se dotakao i priča koje su se pojavile o njegovom privatnom životu. Mahir je odlučno demantovao tvrdnje da je bio u intimnom odnosu sa transrodnom osobom, poručivši da takvi navodi nisu tačni.
Ipak, tu se nije zaustavio. Samouvereno je najavio šta publika može da očekuje od njega u novoj sezoni.
- Ja sam tata rijalitija i to ću i pokazati - poručio je Maher, jasno stavljajući do znanja da planira da bude jedan od glavnih aktera pred kamerama.
Da li će opravdati svoje reči i zaista uspeti da se nametne kao jedan od vodećih igrača nove sezone, ostaje da vidimo.
Raskopčao košulju
Pred okupljeniim pripadnicima sedme sile, Mahir Pjanić je raskopčao košulju i pokazao pločice. Na pitanje jedne učesnice da ih pipne, on je oštro poručio:
- Ne može niko da ih pipa, može samo da ih gleda, ja sam oženjen - bio je jasan Mahir.
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