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Đole Kralj je rijaliti učesnik koji je oduvek privlačio pažnju svojim britkim jezikom, pa se u više medijskih nastupa nije ustručavao da osuje paljbu po svojim cimerima.

Međutim, pred učešće u "Eliti 10" otišao je korak dalje.

1/5 Vidi galeriju Đole Kralj prerušen u mačku Foto: Kurir

Naime, dok su ostali učesnici stajali pred kamerama okupljenih novinarskih ekipa, Đole je sedeo po strani prerušen u mačku! Na rukama je imao rukavice sa kandžama, na glavi kapu sa mačjim ušima, ali tu nije bio kraj. Kako bi upotpunio utisak - Đole je mjaukao, a našem reporetu na terenu nije promakao taj kadar.

U prilogu ispod pogledajte kako je to izgledalo:

00:36 Đole Kralj prerušen u mačku Izvor: Kurir

"Imam da opletem jezik po mnogima"

Inače, pre početka jubilarne sezone, Đole je najavio pravi haos, ali je i potkačio učesnike:

- Mnogi učesnici će me upamtiti, novi posebno, moraju da znaju gde im je mesto. Imam da opletem jezik po mnogima. Boginji imam da začepim usta, Slađu niko neće dirati, normalno devojka izlazi iz Brabusa, naravno da izgleda kao Diva - rekao je on za domaće medije.

Đole je tada istakao da su mnoge rijaliti učesnice ljubomorne na Slađu Poršelinu, te će se na konto njenog imena i ove sezone praviti priče.

Foto: Kurir

- Ljubomorne su na osobu kao što je ona, koja je puna para, koja leži u lovi. Jedino smo ona i ja ove godine napravili rođendane za pamćenje, nakon kojih niko nije znao šta da kaže. Kompleksi su to, neko dođe autobusom, neko taksijem, neko dođe Brabusom i odmah paljba na nju.

- Mnogi prave teren za ulazak da bi se kačili na njeno ime. Skontao sam sve lepo kako ide, ne skačem na prvu loptu. Ne skačem na ološe, nego ću da sačekam drugi krug pa ću se oglasiti.

- Što se tiče Bože Džounsa, on ima svoje mišljenje i to treba da zadrži za sebe. Ja ne bih da komentarišem - rekao je on nedavno i tom prilikom otkrio i šta misli o činjenici da je Tamara Bojanić tražila 300.000 evra za ulazak u "Elitu 10".