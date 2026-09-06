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U Beloj kući već na samom početku "Elite 10" rađaju se prve simpatije, a pažnju su posebno privukli Marko Janjušević Janjuš i Laura Prgomet.

Njih dvoje nisu dugo čekali da pokažu obostrano interesovanje, pa su već na startu rijalitija započeli flert. Ipak, Laura je pokazala da želi da bude oprezna, pa je Janjušu postavila pitanje koje je privuklo pažnju:

- Koja je garancija da se neću za*ebati? - pitala je Laura.

1/6 Vidi galeriju Laura i Janjuš počeli da flertuju na početku "Elite 10" Foto: Printscreen Pink

- Ti treba da nađeš momka svojih godina i da budeš normalna devojka. Treba da shvatiš da te niko neće voleti kao ja. Najlepše je kad se desi na prvi pogled. Već mi nije dobro. - rekao je Janjuš.

- Ispale mi gaće od tvog govora - rekla je Laura.

- Ja ću ti dati 12 poena. Ja kome dam 12 poena, ta osoba mi se sviđa - rekao je Janjuš.

- Budi dobar prema ovim devojkama. Pazi šta radiš - rekla je Laura.

- Ćao srećo - rekao je janjuš.

- Opa, rehab neki - rekla je Laura.

- Milka ideš u rehab? - pitao je Janjuš.

- Sa Leonom - rekla je Miljana.

- Ja ću se jako naljutiti - rekla je Jovana.

- Što? - pitao je Janjuš.

- Ne znam. - rekla je Jovana.

- Nema potrebe da se ljutiš. - rekao je Janjuš.

- Ti si budala. - rekla je Jovana.

- Koji ti je najstariji momak s kojim si bila? - pitao je Janjuš.

- Pa 25. ali možda bih bila i sa nekim od 30 ako je zreo muškarac - rekla je Jovana.

- Je l' si bila sa nekim muškarcem koji je oženjen? - pitao je.

- Jesam, ali ja nisam znala - rekla je Jovana.

- Je l' on neka poznata ličnost? Meni možeš da kažeš - rekao je Janjuš.

- Nije kao javna da se zna kao za tebe. Kad se kaže njegovo ime zna se - rekla je Jovana.

- Je l' sportista, pevaš? - pitao je Janjuš.

- Biznismen. - rekla je Jovana.

U prilogu ispod pogledajte kako je to izgledalo: