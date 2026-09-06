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Lepi Mića ponovo je zakoračio na imanje i postao učesnik „Elite 10“, a već na samom početku nije propustio priliku da iznese svoje prognoze o novim cimerima.

1/5 Vidi galeriju Lepi Mića na finalu Elite 9 Foto: Kurir

Na pomen Bebi Dol, koja je takođe deo nove sezone rijalitija, Mića je bio kratak i jasan. Kako je poručio, ne veruje da će se poznata pevačica dugo zadržati pred kamerama.

- Dajem joj 15 dana - poručio je Lepi Mića, jasno stavljajući do znanja koliko, prema njegovoj proceni, Bebi Dol može da izdrži u rijalitiju.

Ostaje da se vidi da li će se Mićina prognoza ostvariti ili će ga Bebi Dol demantovati i svojim boravkom u Eliti 10 dokazati suprotno.

"Takav je život nas, rijaliti učesnika"

Lepi Mića je nedavno za "Blic" govorio o načinu života koji imaju rijaliti učesnici, ali se osvrnuo i na svoje cimere.

- Umoran sam, takav je život nas rijaliti učesnika. Imam najduži staž i najveće nepoštovanje. Kako? Pa mislim da to oni cene. Učesnici uđu i posle određenog vremena se pr****če i misle da su najbitniji. Slušaju me samo kad im treba nešto - rekao je on.

Podsetimo, pevačica Bebi Dol je jasno poručila da neće dozvoliti da bilo ko diskredituje njen rad i ono što je tokom godina ostvarila, ističući da iza sebe ima pesme koje publika sluša i pamti i posle više od dve decenije.

00:58 Bebi dol Izvor: Kurir

- Ja nisam brojala ništa, nemam takav odnos prema sebi. Imam te pesme koje su najveći kompliment, ljudi me znaju. Zahvalna sam, ja nisam ni glumica ni model, ali videćemo - rekla je Bebi Dol okupljenim medijima.