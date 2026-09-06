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Nova učesnica Elite 10, Mirjana Zuzija Kerum, koja se javnosti predstavlja pod umetničkim imenom Mizuke, već pri ulasku privukla je veliku pažnju svojim izjavama. Inače, prenos uživo ulaska u Elitu možete pratiti OVDE.

1/4 Vidi galeriju Mizuke Foto: Kurir

Ona je poručila da se, nakon što je prešla granicu, kako kaže, desilo čudo, a zatim otkrila i da čeka da joj se javi Dane, bivši dečko Sofije Janićijević.

- Čekam da mi se Dane javi. Čim sam došla u Srbiju, čudo se dogodilo, meni su grudi iz tojke izrasle u peticu, ne znam šta se dogodilo - rekla je ona i time iznenadila prisutne.

Pogledaje u videu ispod kako je to izgledalo:

00:37 Mizuke pred ulazak u Elitu 10 Izvor: Kurir

Porodični odnosi

Posebnu pažnju izazvala je priča o njenoj porodici. Mizuke je jasno stavila do znanja da ne želi javno da govori o svojoj deci, ali se ipak osvrnula na tvrdnje svoje ćerke, poznate influenserke Meri Goldašić.

Naime, ona je odbacila ćerkine tvrdnje da je imala loše detinjstvo, ne želeći da dalje ulazi u detalje njihovog porodičnog odnosa.

1/6 Vidi galeriju Meri Goldašić Foto: Pritnscreen

Ovakve izjave odmah su otvorile niz pitanja, posebno zbog činjenice da je njena ćerka dobro poznata na društvenim mrežama. Da li će Mizuke tokom boravka u Eliti 10 ipak otkriti više o njihovom odnosu, ali i kakva se priča krije iza Daneta, ostaje da se vidi.