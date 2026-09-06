"VOLIM I ŽENE I MUŠKARCE" Novi učesnik dolazi u Elitu u čipkanom kompletu: Nije mu problem da ima intimne odnose pred kamerama
- Karlo Ječmenek je novi učesnik 'Elite 10' i pred ulazak je otvoreno rekao da je biseksualac.
- Priznao je da ga privlače i žene i muškarci, ali da ipak više voli muškarce.
- Dodao je da mu ne bi smetalo da u rijalitiju ima intimni odnos pred kamerama, ako se za to stvori prilika.
Karlo Ječmenek je novi učesnik "Elite 10", a pre nego što je zakoračio na imanje, pred pripadnicima sedme sile otvoreno je govorio o svom emotivnom i ljubavnom životu, pa je tom prilikom priznao da je biseksualac i da ga privlače i žene i muškarci.
Kako je ispričao, tokom života imao je i devojke, ali tvrdi da ipak više voli muškarce. Na komentar da ima sličnosti sa Urošem Stanićem, nije se složio i rekao je sledeće:
- Uroš Stanić mi nije konkurencija jer on ulazi kao žensko. Ja nikad ne bi bio kao on. Inače sam biseksualac, volim i žene i muškarce, ali malo više muškarce - iskren je bio.
- Ne očekujem ništa. Idem da vidim kakvi će ljudi biti prema meni, pa ću videti kako ću ja prema njima. Očekujem neočekivano - poručio je okupljenim medijima.
U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao:
Intima pred kamerama
Karlo se dotakao i intimnih odnosa pred kamerama, pa poručio da za njega ne bi predstavljalo problem da tokom boravka u rijalitiju ima intimni odnos sa ženom pred kamerama, ukoliko bi se dogodila odgovarajuća situacija.
Njegovo otvoreno priznanje privuklo je pažnju već na samom početku, a ostaje da se vidi da li će se tokom boravka pred kamerama pojaviti osoba koja će mu privući pažnju.