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Karlo Ječmenek je novi učesnik "Elite 10", a pre nego što je zakoračio na imanje, pred pripadnicima sedme sile otvoreno je govorio o svom emotivnom i ljubavnom životu, pa je tom prilikom priznao da je biseksualac i da ga privlače i žene i muškarci.

Elita 10 učesnici Foto: Kurir

Kako je ispričao, tokom života imao je i devojke, ali tvrdi da ipak više voli muškarce. Na komentar da ima sličnosti sa Urošem Stanićem, nije se složio i rekao  je sledeće:

- Uroš Stanić mi nije konkurencija jer on ulazi kao žensko. Ja nikad ne bi bio kao on. Inače sam biseksualac, volim i žene i muškarce, ali malo više muškarce - iskren je bio.

- Ne očekujem ništa. Idem da vidim kakvi će ljudi biti prema meni, pa ću videti kako ću ja prema njima. Očekujem neočekivano - poručio je okupljenim  medijima.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekao:

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karlo jecmenek Izvor: Kurir

Intima pred kamerama

Karlo se dotakao i intimnih odnosa pred kamerama, pa poručio da za njega ne bi predstavljalo problem da tokom boravka u rijalitiju ima intimni odnos sa ženom pred kamerama, ukoliko bi se dogodila odgovarajuća situacija.

Njegovo otvoreno priznanje privuklo je pažnju već na samom početku, a ostaje da se vidi da li će se tokom boravka pred kamerama pojaviti osoba koja će mu privući pažnju.

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Mizuke pred ulazak u Elitu 10 Izvor: Kurir