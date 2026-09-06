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Veljko Petković, poznatiji kao Mali Velja, postao je novi učesnik rijalitija "Elita 10".

Ovaj 19-godišnjak već je privukao pažnju publike, a njegov ulazak mogao bi dodatno da uzburka odnose u Beloj kući. Osim što će se tek upoznati sa ostalim takmičarima, Velja ne krije da mu je jedna učesnica već posebno zapala za oko.

1/8 Vidi galeriju Mali Velja Foto: Printscreen Pink

Kako je i sam priznao, Anđela Đuričić je za sada jedina takmičarka koja mu je privukla pažnju, pa ga je posebno obradovala činjenica da u "Elitu 10" ulazi slobodna. Ostaje da vidimo da li će se između njih dvoje roditi nešto više od simpatije.

- Ja devojku još nisam upoznao, ali je za mene odlična vest da tako lepa devojka ulazi slobodna - rekao je Veljko.

On je otkrio da je već imao probleme sa Gastozom zbog Anđele.

- Dosta učesnika je pomenulo Anđelu, ali ja sam jedini koga je Gastoz zvao i pretio mi na neki način. Siguran sam da bi nastavili sukob ako bih se zbližio sa Anđelom. Ne znam što sam mu zasmetao baš ja. Ne plašim se njegovih pretnji, niti mi one predstavljaju prepreku u druženju sa Anđelom - rekao je Veljko.

Anđela o raskidu sa Gastozom

Pred ulazak u "Elitu 10", Anđela je otvoreno govorila o raskidu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

- Iskreno, rastanak od Gastoza mi teško pada, emocija je tu, postojeća je i velika je, ali moram da otkrijem da Gastoz i ja nismo zajedno. Nije realno, 10 meseci smo odvojeni fizički, ako je nešto suđeni da bude, biće svakako. Valjda je tako trebalo. Meni sestra treba da se porodi, stalno o svemu razmišljam. Sve će na dobro doći, ima svega - otkrila je Anđela i dodala:

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Ja sam rekla sve što sam imala o Kariću, ja sa njim da budem dobra, to ne postoji. On je prešao neke granice u svakom mogućem smislu i tu povratka nema. Nova rutina je to što ću trenirati aktivno - poručila je ona.

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