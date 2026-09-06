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Milan Popov, sin folk pevačice Stoje Novaković, stigao je u "Elitu 10", a u studiju je kratko prokomentarisao šta ga je majka savetovala pred ulazak u rijaliti.

- Rekla mi je samo "Sine, pamet u glavu" - priznao je Milan, koji u ovu sezonu ulazi kao oženjen muškarac.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

Kada je stigao na imanje u Šimanovcima, voditelji i učesnici su mu zapevali čuveni Stojin hit "Potopiću ovaj splav", pa je i Milan pustio glas, a može se zaključiti da je talenat za muzikalnost nasledio od majke.

Potresni detalji

Podsetimo, Stoja Novaković u potresnoj ispovesti govorila je o traumi koju je doživela nakon smrti prvog muža kada je ostala sa detetom na ulici. Ona je svojevremeno govorila o svojoj borbi i patnji.

Stoja je u brak ušla sa 16 godina, a idiličan život prekinula je tragedija.

- Udala sam se vrlo mlada, sa 16 godina, za čoveka kog sam neizmerno volela, kao i on mene. Sina sam rodila sa 17, i ubrzo počela da nastupam sa jednim bendom, uz suprugovu saglasnost. Idila je trajala do moje 19. godine, kada se dogodila ta nesreća, a onda je sve krenulo naopako - ispričala je pevačica tada, pa nastavila:

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

- Ceo taj dan, do kasno u noć, išla sam kroz selo i na sav glas vrištala i plakala! Mislila sam da neću preživeti. Narednih nekoliko meseci sin i ja smo bili kod moje drugarice, s njom sam delila poslednju šolju kafe i poslednje parče hleba. Naravno, morala sam da nastavim da pevam po kafanama da bi moje dete imalo šta da jede.

Ostala na ulici

Ona je rekla da je na dan sahrane supruga ostala bez krova nad glavom.

- Porodica mog supruga me nikada nije volela, od samog početka sam im smetala. Istog dana kada je moj muž sahranjen, njegova porodica je mene i moje dete od tri godine izbacila na ulicu! Nisam stigla ni stvari da ponesem, izašla sam bez ičega - ispričala je Stoja jednom prilikom za "Alo".