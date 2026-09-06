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Trifko Prnjat, vozač kamiona, nije se pojavio na snimanju profila i potpisivanju ugovora, iako je potvrđeno da je novi učesnik "Elite 10". Njegov ulazak tako je do poslednjeg trenutka bio obavijen velom misterije, a sada je otkrio zbog čega se sve odvijalo u tajnosti.

Učesnici Elite 10 Foto: Kurir

Prnjat je otvoreno govorio o svojoj odluci da uđe u rijaliti, pa priznao da je jedan od glavnih motiva upravo želja da postane javna ličnost.

- Ja sam krišom ušao. Umalo da sam zakasnio i večeras na avion, sve sam u poslednji čas odradio. Ja sam, vozač kamiona. Ne znam Anđelu iako sam iz Herceg Novog, vozim kamion najmanje sam tamo. Ovo mi je neki način da se bavim nekim drugim poslom. Pokrenuo sam Jutjub kanal, da se bavim možda glumom ili voditeljstvom - rekao je Trifko.

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Rijaliti učesnik krisom potpisao ugovor Izvor: Kurir

Majka influenserke u Eliti 10

Podsetimo, Mirjana Zuza Kerum, majka hrvatske influenserke Meri Goldašić ušla je u Elitu 10. Pred ulazak je iznela detalje o odnosu sa ćerkom.

Mizuke Foto: Kurir

- Moja ćerka je jako poznata influenserka. Deca su me zamolila za svoju privatnost i da je ne pominjem. Ona je influenserka, a ja sam anti influenserka. Sve što je narodu postalo normalno ja se tome rugam jer smatram da je nenormalno. Naravno da sam se naljutila kada je rekla da je imala loše detinjstvo, radila sam dva posla... Danas su svi spremni za jedan lajk prodati svoju majku. Ja njoj opraštam jer je uloga majke da zaštiti svoje dete - rekla je ona.

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Đole Kralj prerušen u mačku Izvor: Kurir