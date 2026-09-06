SLAĐA I MILJANA PRVOG DANA ELITE OPLELE PO MAJI I ASMINU: Skida drugaricama momke, a zadnjica joj ko dva kuka
- Miljana Kulić i Slađa Lazić na početku 'Elite 10' komentarisale su Maju Marinković i Asmina Durdžića, uz niz uvredljivih opaski. U studiju je već došlo i do svađe između Miljane Kulić i Aneli Ahmić.
- Slađa i Maja su nekada bile bliske drugarice, ali je prijateljstvo puklo, pa se sada često javno prozivaju i razmenjuju teške reči.
"Elita 10" počela je uzbudljivo. Već u studiju došlo je do svađe između Miljane Kulić i Aneli Ahmić, a došlo je i do prvih ljubavnih igrarija.
Naravno odmah je palo i ogovaranje, a na meti Slađe Lazić Poršeline i Miljane Kulić našli su se učesnici "Elite 9" Maja Marinković i Asmin Durdžić. Sa njima je razgovaral i Sandra Obradović.
- Znaš ti kako je to bilo, ona je gorela - rekla je Sandra.
- Ma Asmin kada je ušla Stanija nije znao gde je - dodala je Miljana.
- A Maja što je pričala kako ja volim matorce, a ona bila sa Pecom Vijagrom - rekla je Slađa.
- Ma samo skida drugaricama momke, a zadnjica ko dva kuka. Ona je sa Asminom samo zbog Cara, a Asmin kada je video da mu Stanija ništa ne šalje on je napao - rekla je Miljana.
Podsetimo, Slađa i maja nekada su bile bliske drugarice, a nakon što je njihovo prijateljstvo puklo, pale su teške reči između njih dve. One često blate jedna drugu u medijima.
- Nosim krunu kao kraljica rijalitija. Poslala sam Maju Marinković u penziju – poručila je Slađa Poršelina na ulasku u rijaliti, a neposredno pre nego što je došla u Šimanovce otkrila je da ju je Stanija podržala i da joj je poslala poruku.