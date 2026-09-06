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"Elita 10" počela je uzbudljivo. Već u studiju došlo je do svađe između Miljane Kulić i Aneli Ahmić, a došlo je i do prvih ljubavnih igrarija.

Naravno odmah je palo i ogovaranje, a na meti Slađe Lazić Poršeline i Miljane Kulić našli su se učesnici "Elite 9" Maja Marinković i Asmin Durdžić. Sa njima je razgovaral i Sandra Obradović.

- Znaš ti kako je to bilo, ona je gorela - rekla je Sandra.

- Ma Asmin kada je ušla Stanija nije znao gde je - dodala je Miljana.

- A Maja što je pričala kako ja volim matorce, a ona bila sa Pecom Vijagrom - rekla je Slađa.

1/8 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Kurir

- Ma samo skida drugaricama momke, a zadnjica ko dva kuka. Ona je sa Asminom samo zbog Cara, a Asmin kada je video da mu Stanija ništa ne šalje on je napao - rekla je Miljana.

Podsetimo, Slađa i maja nekada su bile bliske drugarice, a nakon što je njihovo prijateljstvo puklo, pale su teške reči između njih dve. One često blate jedna drugu u medijima.

- Nosim krunu kao kraljica rijalitija. Poslala sam Maju Marinković u penziju – poručila je Slađa Poršelina na ulasku u rijaliti, a neposredno pre nego što je došla u Šimanovce otkrila je da ju je Stanija podržala i da joj je poslala poruku.