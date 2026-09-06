Slušaj vest

Učesnica "Elite 10", Sanja Grujić, progovorila je o raskidu trogodišnje veze sa Markom Stefanovićem, koji je ranije učestvovao u rijalitiju.

Oni su svoj odnos prekinuli pre tri meseca, a Marko već ima novu devojku, dok je Grujićka, kako je rekla na ulasku u rijaliti, još uvek sama. Ona je naglasila da više neće ulaziti u ljubavne veze u rijalitiju jer se opekla.

Marko se zasitio veze

Sada je u razgovoru s cimerima Filipom Carem i Miljanom Kulić progovorila o raskidu i otkrila šta je po njenom mišljenju razlog te Markove odluke.

Prisetila se i lepih trenutaka iz njihove veze i planova za budućnost.

Nakon što ju je Filip Car upitao da li se Marko zaista zasitio njihove veze, Sanja je potvrdila ove sumnje i istakla da su ih poslovne obaveze i razdvojenost verovatno dodatno udaljile. Ona je objasnila da su oboje bili fokusirani na svoje poslove, što je uticalo na to da ne provode vreme stalno zajedno.

Sanja Grujić Foto: Kurir

- Mislim da jeste, ali nismo bili stalno zajedno, ja sam radila oko salona, on je išao za Beograd radio.

Lojalna osoba

Podsetimo, Sanja je nedavno govorila o tome kako se oseća nakon raskida.

- Pa, posle svega, iskreno da ti kažem, ne znam ni sama. To će se već vremenom videti. Nisam želela da dajem nikakve izjave povodom mog raskida sa Markom, zato što sam smatrala da smo mi svoju vezu, kada smo izašli iz rijalitija, držali za naša četiri zida. Niti smo bili propraćeni nekim skandalima, niti druženjima sa ljudima iz medijskog sveta i onda sam želela da takav bude i raskid. Marko se pomalo oglašavao, verovatno očekivao neku moju reakciju, ali ja sam jedna lojalna osoba. Ako sam bila lojalna u vezi, takva ću ostati i posle veze. O njemu ne bih imala ništa ružno da kažem. Volela sam ga stvarno više od svega na ovom svetu. Rastanak, ne da me je povredio, nego me je razorio. Ali kako vreme prolazi, nekako vidim da je možda i bolje što se desilo. Jednostavno, nismo delili snove, nismo imali iste želje, nismo imali iste ambicije. Kolika god ja da sam delila ljubav, to se nekako ugasilo s njegove strane.", rekla je tada za Blic.

Ne propustiteRijalitiSANJA GRUJIĆ OTKRILA ŠTA RAZMENJUJE SA ANELI AHMIĆ! Pred kamerama pomenula hirurge, pa kratko progovorila o bivšem: Ko je povređen, ima pravo da komentariše“
WhatsApp Image 2026-09-05 at 23.12.51 (1).jpeg
RijalitiMARKO STEFANOVIĆ NAKON RASKIDA NE STAJE: Bivši rijaliti učesnik jednim potezom zaludeo žene, haos na mrežama (FOTO)
2025-06-02 10_39_31-_Mene je otac prodao za 30.000 evra__ Potresna ispovest Marka Stefanovića, čak j - Copy.jpg
RijalitiMARKO STEFANOVIĆ POSLAO BRUTALNU PORUKU! Svi bruje da je ove reči uputio Sanji Grujić, ova tetovaža sve govori... (FOTO)
WhatsApp Image 2025-07-19 at 11.07.10 PM (2).jpeg
Rijaliti"SLEDEĆI PUT NEKA DOBIJE.." Bivši dečko Sanje Grujić ulazi u "Elitu 10" potkačio je pa se mimoišao sa Anđelom ispred Pinka: Uskoro sledi veliki haos!
WhatsApp Image 2026-07-21 at 02.34.42.jpeg

01:09
Sanja Grujić napustila intervju Izvor: Kurir