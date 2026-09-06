Marko se zasitio veze

Nakon što ju je Filip Car upitao da li se Marko zaista zasitio njihove veze, Sanja je potvrdila ove sumnje i istakla da su ih poslovne obaveze i razdvojenost verovatno dodatno udaljile. Ona je objasnila da su oboje bili fokusirani na svoje poslove, što je uticalo na to da ne provode vreme stalno zajedno.

Lojalna osoba

- Pa, posle svega, iskreno da ti kažem, ne znam ni sama. To će se već vremenom videti. Nisam želela da dajem nikakve izjave povodom mog raskida sa Markom, zato što sam smatrala da smo mi svoju vezu, kada smo izašli iz rijalitija, držali za naša četiri zida. Niti smo bili propraćeni nekim skandalima, niti druženjima sa ljudima iz medijskog sveta i onda sam želela da takav bude i raskid. Marko se pomalo oglašavao, verovatno očekivao neku moju reakciju, ali ja sam jedna lojalna osoba. Ako sam bila lojalna u vezi, takva ću ostati i posle veze. O njemu ne bih imala ništa ružno da kažem. Volela sam ga stvarno više od svega na ovom svetu. Rastanak, ne da me je povredio, nego me je razorio. Ali kako vreme prolazi, nekako vidim da je možda i bolje što se desilo. Jednostavno, nismo delili snove, nismo imali iste želje, nismo imali iste ambicije. Kolika god ja da sam delila ljubav, to se nekako ugasilo s njegove strane.", rekla je tada za Blic.