SANJA GRUJIĆ OTVORILA DUŠU O RASKIDU SA MARKOM STEFANOVIĆEM: Sve otkrila Caru i Miljani: Ovo je bio glavni razlog pucanja veze
- Sanja Grujić je u 'Eliti 10' govorila o raskidu trogodišnje veze sa Markom Stefanovićem, koji je pre tri meseca završio njihov odnos.
- Navela je da su ih poslovne obaveze i razdvojenost udaljile, jer su oboje bili fokusirani na posao i nisu provodili dovoljno vremena zajedno.
Učesnica "Elite 10", Sanja Grujić, progovorila je o raskidu trogodišnje veze sa Markom Stefanovićem, koji je ranije učestvovao u rijalitiju.
Oni su svoj odnos prekinuli pre tri meseca, a Marko već ima novu devojku, dok je Grujićka, kako je rekla na ulasku u rijaliti, još uvek sama. Ona je naglasila da više neće ulaziti u ljubavne veze u rijalitiju jer se opekla.
Marko se zasitio veze
Sada je u razgovoru s cimerima Filipom Carem i Miljanom Kulić progovorila o raskidu i otkrila šta je po njenom mišljenju razlog te Markove odluke.
Prisetila se i lepih trenutaka iz njihove veze i planova za budućnost.
Nakon što ju je Filip Car upitao da li se Marko zaista zasitio njihove veze, Sanja je potvrdila ove sumnje i istakla da su ih poslovne obaveze i razdvojenost verovatno dodatno udaljile. Ona je objasnila da su oboje bili fokusirani na svoje poslove, što je uticalo na to da ne provode vreme stalno zajedno.
- Mislim da jeste, ali nismo bili stalno zajedno, ja sam radila oko salona, on je išao za Beograd radio.
Lojalna osoba
Podsetimo, Sanja je nedavno govorila o tome kako se oseća nakon raskida.
- Pa, posle svega, iskreno da ti kažem, ne znam ni sama. To će se već vremenom videti. Nisam želela da dajem nikakve izjave povodom mog raskida sa Markom, zato što sam smatrala da smo mi svoju vezu, kada smo izašli iz rijalitija, držali za naša četiri zida. Niti smo bili propraćeni nekim skandalima, niti druženjima sa ljudima iz medijskog sveta i onda sam želela da takav bude i raskid. Marko se pomalo oglašavao, verovatno očekivao neku moju reakciju, ali ja sam jedna lojalna osoba. Ako sam bila lojalna u vezi, takva ću ostati i posle veze. O njemu ne bih imala ništa ružno da kažem. Volela sam ga stvarno više od svega na ovom svetu. Rastanak, ne da me je povredio, nego me je razorio. Ali kako vreme prolazi, nekako vidim da je možda i bolje što se desilo. Jednostavno, nismo delili snove, nismo imali iste želje, nismo imali iste ambicije. Kolika god ja da sam delila ljubav, to se nekako ugasilo s njegove strane.", rekla je tada za Blic.