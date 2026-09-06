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Učesnike „Elite 10“ večeras očekuje još jedno zanimljivo takmičenje. U Belu kuću stiglo je pismo Velikog šefa, a Marko Janjušević Janjuš imao je zadatak da ga pročita pred svima i otkrije šta je produkcija pripremila.

Večeras će se održati izbor za mis i mistera Elite, a takmičari će kroz nekoliko različitih izdanja pokušati da osvoje naklonost žirija i publike.

U pismu je, između ostalog, navedeno:

„Draga Elito, večeras će u vašem gradu biti organizovan izbor za mis i mistera Elite. Veliki Šef želi da sazna ko po vama treba da ponese titulu. Šaljemo vam spisak žirija.

Svi takmičari će se žiriju i gledaocima predstaviti u tri izlaska. Prvo pojavljivanje biće izlazak sa osobom koja vam se sviđa i želite da je osvojite. Drugi je bič parti. Treći izlazak je „Noć koju ćete pamtiti“.

1/8 Vidi galeriju Učesnici Elite 10 Foto: Kurir

Osim pobednika žirija, biće proglašen i mis i mister sa Fejsbuka, Instagrama i Tik-Toka.

Za titulu mis večeras će se boriti Aneli, Anđela, Laura, Sandra Obradović, Sanja Grujić, Jovana Kosovac, Miljana Ristić, Kristija Jelkić, Slađa Poršelina, Dajana Jeminj, Slađana Krnjajić, Vanja Prodanović, Milica Vidaković, Nevena Vukojević, Jasenka, Lena, Olga, Biljana Čavlin, Kristina Petrović, Jasmina Marković, Mirjana Zuzija, Emilija Rauski, Aleksandra Barać i Radojka Jovanović.

Kada je reč o muškoj konkurenciji, za titulu mistera nadmetaće se Karić, Uroš, Mateja, Filip Đukić, Leon, Veljko, Terza, Dalibor Zarić, Nemanja Tošić, Amar Hamzić, Milan Popov, Darko Vlajić, Mahir Pjanić, Nikola Đorđević, Karlo Ječmenek, Jani Bobić, Burek, Trifko i Vasilije.

Ni izbor žirija nije ostavljen slučaju. O tome ko će se najbolje pokazati odlučivaće Ša, Car, Janjuš, Ivan Marinković, Dača, Đole Kralj, Lepi Mića, Miljana Kulić, Bebi Dol, Matora, Jakšićka i Bojana Todorović.

1/13 Vidi galeriju Učesnici Elite 10 Foto: Printscreen, Printscreen Pink

Posebnu pažnju privlači činjenica da takmičare neće ocenjivati samo članovi žirija. Najbolji među njima biće izabrani i glasovima publike putem društvenih mreža, pa će se za prestižne titule voditi borba na više frontova.

Na kraju pisma usledio je pozdrav koji učesnici rijalitija dobro poznaju:

„Pozdrav,Veliki Šef.“