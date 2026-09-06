Slušaj vest

Nakon što je Filip Car tvrdio da ga devojke ne zanimaju, usledio je potpuni obrt!

Naime, Car je ovog puta pogazio svoje reči, pa se odmah po ulasku u "Elitu 10". osamio sa Laurom Prgomet. Njih dvoje su ležali na kauču, gde su ubrzo počeli da razmenjuju nežnosti.

Foto: Printscreen Pink

Rijaliti učesnici su se u jednom momentu potpuno pokrili ćebetom preko glave kako bi razmenjivali nežnosti. Laur i i Caru nimalo nije smetalo što su se na samo nekoliko koraka od njih nalazili Lepi Mića i Stefan Karić koji su opušteno ćaskali.

Foto: Printscreen Pink

Da li je u pitanju samo trenutna privlačnost ili početak nove burne romanse, ostaje da se vidi u danima koji slede.

Incident u Hrvatskoj

Podsetimo, Gost kafića u Dvorima Lapada, koji je prisustvovao incidentu koji je izazvala Laura Prgomet ispričao je kako je došao u trenutku kada je ona već bacala staklene čaše iz kafića na terasu.

-Ne znam koliko ih je bacila, ali sam video jednu kada je izletela napolje. Slučajno sam tada naišao. Bilo je oko 20.30. Sećam se da sam video i jednog mladića iz Grada, sedeo je napolju sa devojkom. Izgledala je nekako histerično, a on joj je prišao i pitao može li da joj pomogne. Međutim, ona je počela još glasnije da viče, agresivno ga je vređala i zapravo ga je gađala čašom! Jedan gost joj se takođe obratio s namerom da pomogne i pitao je šta se dešava, a ona mu je podrugljivo odgovorila: 'Šta je, debeli?'. Tada je neko pozvao policiju, koja je ubrzo stigla, ali je i na njih vikala. Govorila je: 'Sad ću ja vama da zovem nadređene, sad ćete videti!' Imao sam utisak da je policija čekala da vidi koga će zaista pozvati, ali tokom te kratke pauze nije nikoga pozvala i nastavila je da viče, naročito kada su joj rekli da će morati da je privedu -ispričao je očevidac između ostalog.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

Izvinjenje

Ona se nedavno oglasila na svom Instagramu.

- Nakon nemilih događaja koji su se početkom jula dogodili u Dubrovniku, a koji su rezultirali mojim pritvorom, osećam potrebu da vam se obratim iskreno i iz srca. Pre svega, želim da kažem da sam, kada sam prvi put pogledala snimke tog događaja, ostala šokirana. Gledala sam osobu koju gotovo nisam mogla da prepoznam. Ponašanje koje se na njima vidi nije ponašanje koje me inače opisuje niti predstavlja moje vrednosti, moj karakter i način na koji živim svoj život. Ne tražim opravdanje za ono što se dogodilo. U potpunosti prihvatam odgovornost za svoje ponašanje i svesna sam da sam svojim postupcima izazvala nelagodu, zabrinutost i dodatni posao ljudima koji su samo obavljali svoj posao. Zbog toga mi je iskreno i duboko žao. Posebno želim da se izvinim svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske, a naročito policijskim službenicima koji su te noći postupali prema meni. Posebno izvinjenje želim da uputim policijskoj službenici kojoj sam, kao žena ženi, izgovorila reči kojih se danas iskreno stidim. Uvrede i način na koji sam joj se obraćala nisu deo mog karaktera, nisu deo mog rečnika i nisu način na koji se odnosim prema ljudima. Iskreno mi je žao što je upravo ona bila izložena takvim rečima i ponašanju. Jednako izvinjenje dugujem i policijskom službeniku koji je te večeri profesionalno obavljao svoju dužnost - poručila je i dodala:

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

- Izvinjavam se i svim drugim osobama koje je moje ponašanje pogodilo ili uznemirilo - zdravstvenim radnicima, ostalim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, zaposlenima u Državnom tužilaštvu, kao i Sudu u Dubrovniku. Zahvalna sam što mi je omogućeno da se branim sa slobode. Delo koje mi se stavlja na teret prihvatam i zbog njega se iskreno kajem. Kada bih mogla da vratim vreme, učinila bih sve da se ta dvadeset i četiri sata nikada nisu dogodila. Istovremeno osećam potrebu da kažem i nešto što mi je izuzetno važno. U trenutku kada su se svi ti događaji odvijali nisam bila u svom uobičajenom psihofizičkom stanju. Verujem da će nadležne institucije utvrditi sve okolnosti koje su tome prethodile i zbog toga o njima u ovom trenutku ne mogu i ne želim detaljnije da govorim. Mogu samo da kažem da duboko osećam kako odluke koje sam tada donosila i način na koji sam se ponašala nisu bili odraz mene kao osobe. Nakon svega što se dogodilo, želim da se osvrnem i na reakcije dela javnosti, društvenih mreža i pojedinih medija. Svesna sam da sam svojim ponašanjem izazvala interesovanje javnosti i prihvatam da snosim posledice svojih postupaka. Međutim, bilo mi je izuzetno teško da gledam kako se najteži trenuci jednog ljudskog sloma neprestano dele, montiraju, ismevaju i koriste za ponižavanje mene, ali i drugih učesnika događaja, uključujući policijske službenike koji su samo obavljali svoj posao. Posebno me je pogodila količina uvreda, poruga i osuda ljudi koji ne znaju šta se događalo pre tih snimaka niti u kakvom sam se stanju nalazila. Sve to ostavilo je ozbiljne posledice na moje psihičko stanje, zbog čega sam bila primorana da potražim stručnu psihološku pomoć. Još teže od svega bilo mi je da gledam koliko je zbog svega propatila moja porodica i ljudi koji me vole. Zbog toga želim da uputim iskren apel svima - građanima, medijima i korisnicima društvenih mreža. Kada vidite osobu koja se nalazi u očiglednom psihičkom ili fizičkom rastrojstvu, pokušajte prvo da pomognete. Pokušajte da pokažete razumevanje i saosećanje pre nego što posegnete za mobilnim telefonom, kamerom ili komentarom. Nikada ne znate kroz šta ta osoba prolazi i šta joj se prethodno dogodilo. Jedna objava, jedan komentar ili jedno ismevanje mogu ostaviti posledice koje traju mnogo duže nego što iko može da zamisli. Ako moje iskustvo može da ima bilo kakav smisao, volela bih da bude upozorenje, naročito mladim devojkama. Čuvajte sebe, pazite sa kim ste, kome verujete i u kakvim se situacijama nalazite. Dovoljna je jedna noć da vam promeni život na način koji nikada niste mogli da zamislite. Najveću zahvalnost dugujem svojoj porodici, prijateljima i svim dragim ljudima koji su, uprkos svemu, ostali uz mene. Njihova ljubav, podrška i vera u mene dale su mi snagu da se suočim sa posledicama svega što se dogodilo i da nastavim da radim na sebi kako se ovako nešto više nikada ne bi ponovilo. Još jednom, od srca, izvinjavam se svima koje sam svojim ponašanjem povredila, uznemirila ili razočarala.Sa verom da iz svake greške možemo nešto da naučimo i postanemo bolji ljudi, šaljem vam poruku mira, razumevanja i ljubavi.

BONUS video: