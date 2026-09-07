Slušaj vest

Anđela Đuričić, Crnogorka iz Đenovića kod Herceg Novog, ponovo je ušla u rijaliti. Posle velike rijaliti ljubavi sa zauzetim i 22 godine starijim Zvezdanom Slavnićem, ušla je u turbulenu ljubavu priču sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji ju je i ispratio u Šimanovce.

Bogata porodica

Njeni roditelji Ljiljana i Veliša Đuričić bili su ponosni na ćerku tokom "Zadruge 5" jer je bila čedni devojčurak. Crnogorka je, međutim, poklekla pred Zvezdanom i tako bacila ljagu na celu porodicu.

Kako se ranije pisalo, porodica Đuričić je imućna i bogata porodica, veoma vredna koja je bogatstvo stekla poštenim radom. Oni pored velelepne porodične kuće u Đenovićima, imaju i stan u centu Herceg Novog, u kojem živi njen brat. Pored ovog stana imaju nekretninu i u Podgorici, a kako pričaju komšije, kupili su stan i u Beogradu.

Kako se spekuliše, zbog sramote koju su doživljavali svakodnevno jer Anđela neprestano ima odnose pred kamerama sa Zvezdanom, porodica je odlučila da proda porodučnu kuću. Sa gornje strane kuće, prema magistrali, neko vreme stajao je i natpis za prodaju.

00:15 Kuća Anđele Đuričić u Đenovićima Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Na terasi kuće Đuričića tada je stajala oznaka "na prodaju" i kuća se navodno prodavala za 390.000 evra.

Kako se priča po Boki Kotorskoj, porodična kuća ima 15 soba, isto toliko i kupatila, a oni celi prvi sprat tokom sezone iznajmljuju. Kuća je na veoma atraktivnoj lokaciji, na samoj granici sa Kumborom, u blizini luksuznog novoizgrađenog Portonovog, uz skoro samu obalu. Porodica poseduje i nekoliko poslovnih radnji, a nekada su se bavili i motorima, a komšije nisi sigurne da li su ih iznajmljivali ili su imali salon za prodaju motora.

Gastoz je ispratio u Elitu 10

Podsetimo, Anđela Đuričić ulazi u Elitu 10, a tim povodom joj je oproštajnu žurku napravio njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz, koji je i zaplakao.

Dobila je poklone, tortu, a Gastoz se i slomio. On ju je sve vreme grlio snažno, čak se i rasplakao.