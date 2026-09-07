15 SOBA, 15 WC, FASADA BOJE CIGLE, LAVOVI... Ovo je kuća Anđele Đuričić na obali mora - prodavali je za ogromnu sumu (VIDEO)
- Anđela Đuričić ponovo ulazi u rijaliti 'Elita 10', a ispratio ju je bivši dečko Nenad Marinković Gastoz, koji joj je priredio oproštajnu žurku.
- Njena porodica Đuričić važi za imućnu, sa kućom u Đenovićima, stanovima u Herceg Novom, Podgorici i Beogradu, kao i drugim poslovima i nekretninama.
Anđela Đuričić, Crnogorka iz Đenovića kod Herceg Novog, ponovo je ušla u rijaliti. Posle velike rijaliti ljubavi sa zauzetim i 22 godine starijim Zvezdanom Slavnićem, ušla je u turbulenu ljubavu priču sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, koji ju je i ispratio u Šimanovce.
Bogata porodica
Njeni roditelji Ljiljana i Veliša Đuričić bili su ponosni na ćerku tokom "Zadruge 5" jer je bila čedni devojčurak. Crnogorka je, međutim, poklekla pred Zvezdanom i tako bacila ljagu na celu porodicu.
Kako se ranije pisalo, porodica Đuričić je imućna i bogata porodica, veoma vredna koja je bogatstvo stekla poštenim radom. Oni pored velelepne porodične kuće u Đenovićima, imaju i stan u centu Herceg Novog, u kojem živi njen brat. Pored ovog stana imaju nekretninu i u Podgorici, a kako pričaju komšije, kupili su stan i u Beogradu.
Kako se spekuliše, zbog sramote koju su doživljavali svakodnevno jer Anđela neprestano ima odnose pred kamerama sa Zvezdanom, porodica je odlučila da proda porodučnu kuću. Sa gornje strane kuće, prema magistrali, neko vreme stajao je i natpis za prodaju.
Na terasi kuće Đuričića tada je stajala oznaka "na prodaju" i kuća se navodno prodavala za 390.000 evra.
Kako se priča po Boki Kotorskoj, porodična kuća ima 15 soba, isto toliko i kupatila, a oni celi prvi sprat tokom sezone iznajmljuju. Kuća je na veoma atraktivnoj lokaciji, na samoj granici sa Kumborom, u blizini luksuznog novoizgrađenog Portonovog, uz skoro samu obalu. Porodica poseduje i nekoliko poslovnih radnji, a nekada su se bavili i motorima, a komšije nisi sigurne da li su ih iznajmljivali ili su imali salon za prodaju motora.
Gastoz je ispratio u Elitu 10
Podsetimo, Anđela Đuričić ulazi u Elitu 10, a tim povodom joj je oproštajnu žurku napravio njen bivši dečko Nenad Marinković Gastoz, koji je i zaplakao.
Dobila je poklone, tortu, a Gastoz se i slomio. On ju je sve vreme grlio snažno, čak se i rasplakao.
- Ne znam šta da napišem i kojim rečima da se zahvalim svima koji ste se potrudili da mi ulepšate prethodnu noć! Hvala mom Gastozu koji se potrudio sve da vas okupi na jednom mestu! Hvala svakom od vas što ste samo sa svojim dolaskom ispunili meni veče, a život vašim prisustvom! Moja sreća je imati sve vas oko sebe! Hvala Snupiju i Lilici što su izdržali još jednom moje slikanje ( iako izgledaju kao naterani ) Volim vas ljudi moji! Neki ljudi su mi falili, jer nisu bili u prilici da dođu ali i njih mnogo volim - napisala je Anđela.