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Učesnica "Elite 10" Anđela Đuričić dobila je prelepe vesti od Velikog šefa, koje su je potpuno zatekle i dovele do ivice suza.

U Elitu 10 stiglo je pismo Velikog šefa, koje je pred svim takmičarima pročitala voditeljka Ana Radulović. Pismo je donelo radosne vesti koje je Anđela Đuričić jedva dočekala da čuje.

- Draga Elito, želimo sa radošću da podelimo s vama jednu lepu vest. Anđela je danas po drugi put postala tetka, njena sestra je rodila predivnu devojčicu Kseniju - glasilo je pismo Velikog šefa koje je izazvalo opšte oduševljenje u kući.

Foto: Printscreen

Anđeli se napunile oči suzama

Anđela nije mogla da sakrije preveliku sreću, a oči su joj odmah zasuzile od uzbuđenja.

- Presrećna sam, ne znam šta da kažem uopšte. Nisam ni znala da će biti devojčica, baš sam se iznenadila. Hoću da pozdravim moju Jelenu i moju porodicu, mnogo vas volim - izjavila je uzbuđena Anđela, koja se odmah obratila svojoj porodici i tek rođenoj sestričini Kseniji.

Inače, tokom proglašenja misice i mistera u Eliti 10, Anđela Đuričić i Filip Đukić su proglašeni misicom i misterom Instagrama.

Aneli osvojila dve titule

Aneli Ahmić nije krila sreću kada je čula svoje ime, kratko poručivši: "Hvala puno!". S druge strane, ova laskava titula pripala je Leonu Carneru, novom takmičaru koji je na imanje ušao tek pre jedan dan, ali je već uspeo da potpuno očara žiri i osvoji prvu titulu ove sezone!

Glasači na društvenoj mreži Fejsbuk pokazali su vernost i jasno definisane stavove. Na ovoj platformi, Aneli Ahmić je potvrdila svoju apsolutnu dominaciju ove večeri osvojivši i drugu lentu!