PLJUŠTE POLJUPCI NA SVE STRANE: Car i Laura ne mogu da odole jedno drugom, ne izlazi ispod pokrivača! (VIDEO)
- Filip Car i Laura Prgomat završili su zajedno ispod pokrivača i dodatno podgrejali priče o svom odnosu.
- Iako su ušli kao prijatelji, mazili su se i ljubili, misleći da ih kamere ne snimaju.
Filip Car i Laura Prgomat završili su zajedno ispod pokrivača i dodatno podgrejali spekulacije o svom odnosu.
Naime, iako su njih dvoje ušli kao prijatelji, čini se da varnice sevaju sve više i da jedno drugom ne mogu da odole. Oni su opet sada završili ispod pokrivača, te su iskoristili priliku da se maze i ljube, misleći da ih kamere ne snimaju.
- Jao Laurice, je l' si se smrzla sunce? - upitao je Car.
- Da, a ti? - upitala je ona.
- Jesam - dodao je Car.
- Koliko si ti bolestan... - rekla je Laura, s obzirom na to da je Car krenuo da je dodiruje ispod pokrivača.
- Šta si tu stavila bubicu oko vrata? - upitao je Car.
- Nisam namerno - rekla je Laura.
- Laurica moja, što je pobedu uzela legenda - rekao je Car, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.