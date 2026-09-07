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Filip Car i Laura Prgomat završili su zajedno ispod pokrivača i dodatno podgrejali spekulacije o svom odnosu.

Naime, iako su njih dvoje ušli kao prijatelji, čini se da varnice sevaju sve više i da jedno drugom ne mogu da odole. Oni su opet sada završili ispod pokrivača, te su iskoristili priliku da se maze i ljube, misleći da ih kamere ne snimaju.

- Jao Laurice, je l' si se smrzla sunce? - upitao je Car.

- Da, a ti? - upitala je ona.

Filip Car i Laura Foto: Printscreen

- Jesam - dodao je Car.

- Koliko si ti bolestan... - rekla je Laura, s obzirom na to da je Car krenuo da je dodiruje ispod pokrivača.

- Šta si tu stavila bubicu oko vrata? - upitao je Car.

- Nisam namerno - rekla je Laura.

- Laurica moja, što je pobedu uzela legenda - rekao je Car, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE. 

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