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Nenad Aleksić Ša dobio je reč kako bi progovorio o svom odnosu sa Mionom Jovanović.

- Ša, Miona je davala neke intervjue i rekla je da nikad sebi nije oprostila što je onako postupila prema njenim roditeljima. Da li si ti imao neki kontakt s njenim roditeljima? - upitao je Milan.

- Ne, evo sada će u decembru biti tri godine. Nisam imao nikakav kontakt s njima - rekao je Ša.

- Sada već saznajemo da ona živi već dva meseca u Kragujevcu. Otkud toliko poverenje? - upitao je Milan.

- Meni je to sasvim normalno. Naravno da smo i kao svaki par imali rasprave, ali činjenica je da se baš volimo. Stojim iza toga, zato joj i verujem. Ne daj Bože da se nešto desi s njene strane, ne bi mi bilo lako, ali verujem joj sto posto - rekao je Ša.

- Da li bi ti nju pustio? - upitao je Milan.

- Pustio bih je, bio bih uz nju maksimalno. Oboma je bilo krivo što se onako sve izdešavalo posle izlaska. Sam poziv mi je mnogo učinio i mnogo mi znači da sam deo ove priče. Mioni nije bilo lako i nije me odmah pustila, ali imam svoje planove i ciljeve. Mi smo prošli svašta napolju, niko nije doživljavao takav linč napolju - rekao je Ša.

- Koliko vezu otežava to što ti nemaš nikakvu vezu s njenim roditeljima? - upitao je Milan.

- Nije mi svejedno naravno, pogotovo što je Miona sa mnom svo ovo vreme mislim da bi trebalo konačno da se sve slegne i da se prihvati veza. Ne forsiram, ona ne forsira i jesam je par puta pitao: ''Šta kažu?'', ali ona kaže: ''Ne treba da te to zanima, bitno je ono što mi imamo'' - rekao je Ša.

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- Šta će biti ako dođe do venčanja ili tako nešto? - upitao je Milan.

- Naravno da bih voleo da ako sve završim kako treba da sve dođe do toga. Ne znam kako bi sve to izgledalo, nadam se da bi bar malo omekšali kada bi došlo do toga - rekao je Ša.

- Zašto te nisu njeni prihvatili?! Nije mi jasno - rekao je Janjuš.

- Pa brate, gledali su rijaliti. To nije pitanje za mene, ali taj odnos naš u rijalitiju, pa samim tim te teme. I njene roditelje razumem, oni nisu iz te priče, mojima je mnogo lakše da prihvate. Moji, da, obožavaju Mionu. Navikli su moji na moje bitisanje u rijalitiju, tako ad prihvataju - rekao je Ša.

Često je u Kragujevcu

Nikola Đorđević, učesnik Elite 10, šokirao je sve otkrićem onoga što on zna kada je u pitanju odnos Mione Jovanović i Nenada Aleksića Ša, s obzirom na to da dolazi iz istog grada kao i Miona - Kragujevca!

- Ne znam Mionu lično, znaju je moji prijatelji i to. Rekao je da dolazi u Kregujevac, vrlo često, ja sam načuo od tog mog jednog prijatelja da nisu zajedno - rekao je Nikola Đorđević.

- Nijedne sekunde se nismo posvađali, napolju svi milse da nismo zajedno, ništa ne kačimo, izolovali smo se. Baš smo prošli pakao - rekao je Ša.

- Ja komentarišem po nekom ustaljenom rijaliti šablonu. Većina učesnika koji budu u višegodišnjim vezama, budu zajedno, pa se vrate sami, tu već ima problema - rekao je Ivan.

- Nakon te sedmice i osmice, ja sam totalno usr*o svoj život, gde mi je posao stao, svi su mi okrenuli leđa, em prijatelji, em kolege. Okej, zarađujem ja od muzike, ali nije to ono dugoročno, da mogu da razmišljam za neku dalju budućnost. Naravno da mi je preko potreban bio ovaj ulazak ovde i neka finansijska injekcija. S obzirom na to da je sve nekako stalo, ja sam se upustio u to, nije ovo rizik, jer ja verujem sto odsto Mioni, kao i ona meni. Ja u nju ne sumnjam uopšte - rekao je Ša.

Janjuš iznenađen

- Ja prvi put čujem sada da od kada je izašao da nema komunikaciju sa njenim roditeljima. Ja mislim da je to u startu, za mene, propast jedne veze. On bi sigurno hteo, pa što da ne?! Kada se to dešavalo i kada je bio u tom odnosu, oni u startu nisu hteli da ga prihvate. Ja smatram da on nije bio loš prema Mioni. Nenad sada neće da kaže sve probleme koje su imali, ne mora da priča, ali mislim da ti nisi srećan u tom odnosu - rekao je Janjuš.

- Moram da kažem da to nije dobar odnos, nego nam je odličan. Ovde su govorili kao: "Kako će da radi ona pored tebe", počela je da radi pre šest meseci, tako da mislim da sam vas u svemu tome demantovao. Ja sam pokušavao ovde da na sve načine objasnim...Mi kada smo napustili rijaliti, njoj je bio pakao, stvarno, prolazili smo pakao od strane naroda i sve to, gaženje, gaženje. Ja sam bio bez posla, gasili su mi Jutjub kanal, gasili su mi tiktok naloge - rekao je Ša.

- Zašto te nisu njeni prihvatili?! Nije mi jasno - rekao je Janjuš.