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Miljana Kulić priznala je da bila intimna sa Jasenkom Cindrić čak pet puta ovog leta.

- Jasenka, cela kuća bruji o tome da si ušla preko Miljane, a da si joj sad okrenula leđa i pljuvala je? - upitao je Milan.

- Miljana Kulić je meni i dalje prijateljica, ako želi i dalje sam tu za nju. Ja nju gledam već 11 godina i podržavam, njen sam fan i poslala sam joj univerzum na Tiktoku od 500 evra. Godinama sam želela da je upoznam lično i upoznale smo se. Ona je došla sa majkom i Željkom kod mene, ja sam bila presrećna. Ja nisam mogla verovati da ja nju vidim i niko nije bio srećniji od mene kad sam došla u Elitu jer sam znala da će ona mene čekati. Ja želim da ona pobedi, biću joj desna ruka i to je to. Mnogo je volim i dalje, ali ja sam sinoć pozdravila svoju prijateljicu Dobrilu - rekla je Jasenka.

- Miljana kaže da ste vi bile u vezi dva meseca - rekao je Milan.

- Mene je to mnogo pogodilo. Ona sada mora reći da mi nismo bile u vezi - rekla je Jasenka.

- Dobro, bile smo u kombinaciji - rekla je Miljana.

- Miljana, je l' si imala s*ks sa njom? - upitao je Milan.

- Nekoliko puta. Ja sam uvek iskrena, 3 ili 4 puta se to desilo. Sad ću se setiti, to je bilo pet puta - rekla je Miljana.

- Ja je deset godina volim jer mi je draga - rekla je Jasenka.

- Što bi ona rekla ako to nije istina? - upitao je Milan.

- Ja ne mogu verovati šta se sada događa - rekla je Jasenka.

- Mene je povredilo što ona pozdravlja Dobrilu i zato je došlo do pucanja, a i nervira me što laže - rekla je Miljana.

- Da li ćeš sada reći da se prijateljski volimo i cenimo? - upitala je Jasenka.

1/9 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen

- Ti hoćeš da izbrišeš ono što se prijateljski dogodilo među nama? Da li smo se ljubile? - upitala je Miljana.

- Ne - rekla je Jasenka.