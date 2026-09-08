ŠOK PRIZNANJE MILJANE KULIĆ, MARIJA ĆE DA SVISNE OD NJE: Otkrila da je čak pet puta bila intimna s Jasenkom! (VIDEO)
- Miljana Kulić priznala je da je ovog leta bila intimna sa Jasenkom Cindrić pet puta, dok je Jasenka tvrdila da su bile samo prijateljice.
- U raspravi u 'Eliti' Miljana je rekla da su bile u kombinaciji, a Jasenka je odbacila priču o vezi i istakla da je i dalje voli i podržava.
Miljana Kulić priznala je da bila intimna sa Jasenkom Cindrić čak pet puta ovog leta.
- Jasenka, cela kuća bruji o tome da si ušla preko Miljane, a da si joj sad okrenula leđa i pljuvala je? - upitao je Milan.
- Miljana Kulić je meni i dalje prijateljica, ako želi i dalje sam tu za nju. Ja nju gledam već 11 godina i podržavam, njen sam fan i poslala sam joj univerzum na Tiktoku od 500 evra. Godinama sam želela da je upoznam lično i upoznale smo se. Ona je došla sa majkom i Željkom kod mene, ja sam bila presrećna. Ja nisam mogla verovati da ja nju vidim i niko nije bio srećniji od mene kad sam došla u Elitu jer sam znala da će ona mene čekati. Ja želim da ona pobedi, biću joj desna ruka i to je to. Mnogo je volim i dalje, ali ja sam sinoć pozdravila svoju prijateljicu Dobrilu - rekla je Jasenka.
- Miljana kaže da ste vi bile u vezi dva meseca - rekao je Milan.
- Mene je to mnogo pogodilo. Ona sada mora reći da mi nismo bile u vezi - rekla je Jasenka.
- Dobro, bile smo u kombinaciji - rekla je Miljana.
- Miljana, je l' si imala s*ks sa njom? - upitao je Milan.
- Nekoliko puta. Ja sam uvek iskrena, 3 ili 4 puta se to desilo. Sad ću se setiti, to je bilo pet puta - rekla je Miljana.
- Ja je deset godina volim jer mi je draga - rekla je Jasenka.
- Što bi ona rekla ako to nije istina? - upitao je Milan.
- Ja ne mogu verovati šta se sada događa - rekla je Jasenka.
- Mene je povredilo što ona pozdravlja Dobrilu i zato je došlo do pucanja, a i nervira me što laže - rekla je Miljana.
- Da li ćeš sada reći da se prijateljski volimo i cenimo? - upitala je Jasenka.
- Ti hoćeš da izbrišeš ono što se prijateljski dogodilo među nama? Da li smo se ljubile? - upitala je Miljana.
- Ne - rekla je Jasenka.
- Miljana nikad ne laže - zaključio je Milan.