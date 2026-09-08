"NULA OD MUŠKARCA" Anđela Đuričić otkrila kog cimera ne podnosi: Na kolena da klekne, ne bih mu oprostila!
- Anđela Đuričić je u 'Eliti 10' poručila da sa Stefanom Karićem ne želi komunikaciju i nazvala ga nulom od muškarca.
- Kaže da mu ne prašta uvrede i omalovažavanje, posebno potez iz 'Premijere' kada je pokazivao njene klipove i slike.
- U svađi je odbacila njegove tvrdnje o podršci i poručila da preko nje neće praviti temu.
Anđela Đuričić samo dva dana nakon početka Elite 10, jasno je stavila do znanja sa kojim učesnikom ne želi nikakvu komuikaciju i smatraga nulom od muškarca.
Reč je o Stefanu Kariću. koji je u ranijim izjavama imao samo loše reči za Anđelu. Ona mu to ne prašta, a sinoć mu je i sve to rekla u lice.
"On je pokazao da nije ni m od muškarca"
U toku je emisija ''Pretres nedelje'' s voditeljem Milanom Miloševićem, a Anđela Đuričić dobila je reč kako bi progovorila o svađi sa Stefanom Karićem.
- Anđela, na šta tebe asocira ova kuća? - upitao je Milan.
- Na Gastoza jedino. Tu je ljubav bila jedino sa Nenadom - rekla je Anđela.
- U kakvim si odnosima sa Karićem? - upitao je Milan.
- Ne komuniciramo, odnos nije promenjen. Ja sam komentarisala njega u Narod pita posle rijalitija, ali on mene nije vadio iz usta. Nemam potrebe da ustanem da vređam momka, ali kada budemo ušli u neki sukob onda će dobiti svoje stav od mene - rekla je Anđela.
- Svi pričaju o poniženju koje si doživela u studiju kada je pozdravio tvog psa, ali ne i tebe - rekao je Milan.
- Pa da mi je pružio ruku, ja mu ne bih pružila naravno. On je ovde u Eliti 8 bio: ''Andrea, volim te'', a kada se završila Elita onda mu je jedina stvar bila bitna da u premijeri pokaže moje klipove i slike. Nije mu bila bitna ni Andrea, ni niko. Možemo da stavimo po strani apsolutno sve, ali momenat da pokazuje klipove moje u premijeri i omalovaži me kao devojku, to nikad ne može da se oprosti. On samo može da se meni izvini i to da klekne na kolena da moli za oproštaj, a ni tada ga neće dobiti. On je pokazao da nije ni m od muškarca - rekla je Anđela.
- Ona reče da me neće komentarisati - rekao je Stefan.
- Ja sam ovde plaćena da komentarišem - rekla je Anđela.
- Aha, znači radiš samo kad si plaćena - rekao je Stefan.
"Nula od muškarca"
- Da. Sada je pokazao opet kolika je nula od muškarca, ali ja ga neću vređati. Ja ne komentarišem njegovog tatu, samo sam ovde iskomentarisala: ''Oni svi nažalost igraju rijaliti oko Nore, a katastrofa mi je što Karići to snimaju''. Vi pravite sprdnju od njihovih života, samo oni nisu toliko pametni da bi shvatili, ali polako - rekla je Anđela.
- Ja sam celu sezonu ovde bio tvoja podrška - rekao je Stefan.
- Ne, nego si me posle mesec dana od početka rijalitija blatio u Pabu jer organski nisi mogao da podneseš Gastoza - rekla je Anđela.
- Ne, to nije istina. Ja šta sam govorio u Pabu, to sam iznosio ovde. Kada je Mići okrenula leđa, izneo sam svoje mišljenje. Ona je promenila tim i postala ratnik drugog čoveka, mislila je da je to dobro za nju i rijaliti. Ako je to bila cena našeg prijateljstva, onda dobro - rekao je Stefan.
- Ovaj priča o prijateljstvu, kao da smo živeli zajedno. Preko mene praviti temu nećeš, od mene rasprave dobijati nećeš. Honorar preko Anđele nemaš, možeš samo da nastaviš da laprdaš i moja žrtva biti nećeš - rekla je Anđela.
- Ti si mog oca prva prokomentarisala, ja tebe ne vidim devojko - rekao je Stefan.
Kurir.rs