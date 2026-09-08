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Anđela Đuričić samo dva dana nakon početka Elite 10, jasno je stavila do znanja sa kojim učesnikom ne želi nikakvu komuikaciju i smatraga nulom od muškarca. 

Reč je o Stefanu Kariću. koji je u ranijim izjavama imao samo loše reči za Anđelu. Ona mu to ne prašta, a sinoć mu je i sve to rekla u lice. 

"On je pokazao da nije ni m od muškarca"

U toku je emisija ''Pretres nedelje'' s voditeljem Milanom Miloševićem, a Anđela Đuričić dobila je reč kako bi progovorila o svađi sa Stefanom Karićem.

- Anđela, na šta tebe asocira ova kuća? - upitao je Milan.

- Na Gastoza jedino. Tu je ljubav bila jedino sa Nenadom - rekla je Anđela.

- U kakvim si odnosima sa Karićem? - upitao je Milan.

- Ne komuniciramo, odnos nije promenjen. Ja sam komentarisala njega u Narod pita posle rijalitija, ali on mene nije vadio iz usta. Nemam potrebe da ustanem da vređam momka, ali kada budemo ušli u neki sukob onda će dobiti svoje stav od mene - rekla je Anđela.

- Svi pričaju o poniženju koje si doživela u studiju kada je pozdravio tvog psa, ali ne i tebe - rekao je Milan.

Anđela Đuričić nekad i sad Foto: Printscreen, M.M./ATAImages

- Pa da mi je pružio ruku, ja mu ne bih pružila naravno. On je ovde u Eliti 8 bio: ''Andrea, volim te'', a kada se završila Elita onda mu je jedina stvar bila bitna da u premijeri pokaže moje klipove i slike. Nije mu bila bitna ni Andrea, ni niko. Možemo da stavimo po strani apsolutno sve, ali momenat da pokazuje klipove moje u premijeri i omalovaži me kao devojku, to nikad ne može da se oprosti. On samo može da se meni izvini i to da klekne na kolena da moli za oproštaj, a ni tada ga neće dobiti. On je pokazao da nije ni m od muškarca - rekla je Anđela.

- Ona reče da me neće komentarisati - rekao je Stefan.

- Ja sam ovde plaćena da komentarišem - rekla je Anđela.

- Aha, znači radiš samo kad si plaćena - rekao je Stefan.

Stefan Karić, bivši učesnik Elite, sada je šesti potpisnik ugovora za učešće u jubilarnoj, desetoj sezoni Elite Foto: Pirntscreen, Pink, Printscreen Pink

 "Nula od muškarca"

- Da. Sada je pokazao opet kolika je nula od muškarca, ali ja ga neću vređati. Ja ne komentarišem njegovog tatu, samo sam ovde iskomentarisala: ''Oni svi nažalost igraju rijaliti oko Nore, a katastrofa mi je što Karići to snimaju''. Vi pravite sprdnju od njihovih života, samo oni nisu toliko pametni da bi shvatili, ali polako - rekla je Anđela.

- Ja sam celu sezonu ovde bio tvoja podrška - rekao je Stefan.

- Ne, nego si me posle mesec dana od početka rijalitija blatio u Pabu jer organski nisi mogao da podneseš Gastoza - rekla je Anđela.

- Ne, to nije istina. Ja šta sam govorio u Pabu, to sam iznosio ovde. Kada je Mići okrenula leđa, izneo sam svoje mišljenje. Ona je promenila tim i postala ratnik drugog čoveka, mislila je da je to dobro za nju i rijaliti. Ako je to bila cena našeg prijateljstva, onda dobro - rekao je Stefan.

- Ovaj priča o prijateljstvu, kao da smo živeli zajedno. Preko mene praviti temu nećeš, od mene rasprave dobijati nećeš. Honorar preko Anđele nemaš, možeš samo da nastaviš da laprdaš i moja žrtva biti nećeš - rekla je Anđela.

- Ti si mog oca prva prokomentarisala, ja tebe ne vidim devojko - rekao je Stefan.

Kurir.rs

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