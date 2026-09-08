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Mahir Pjanić jedno je od novih lica koje je odmah privuklo pažnju publike nakon ulaska u „Elitu 10“. I dok danas pred kamerama pokazuje potpuno drugačiji izgled, vodi računa o ishrani, trenira i ponosno ističe mišiće, njegov život i fizički izgled pre nekoliko godina bili su potpuno drugačiji.

Pjanić je u međuvremenu prošao ozbiljnu transformaciju, a kako je sam otkrio za Pink.rs neposredno pred ulazak u rijaliti, ljudi koji ga dugo nisu videli teško bi ga danas povezali sa čovekom kog su nekada sretali u Tuzli.

Bio je ćelav, zvali ga Muja

Naime, Mahir je svojevremeno imao čak 130 kilograma, bio je ćelav, a u rodnom gradu bio je poznat pod nadimkom Muja. Upravo je tu razliku između nekadašnjeg i sadašnjeg izgleda iskoristio kako bi objasnio koliko se promenio.

- Ja sam čaršijsko dete, to su seljačići koji me ne znaju. Dugo sam van Tuzle. A plus moja transformacija, da ste pitali znaju li Muju od 130 kila, ćelavog, oni bi znali. Ali promenjenu, fit osobu, Mahira, ne znaju - rekao je pred ulazak Mahir.

1/5 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Instgram

Njegova transformacija posebno je zanimljiva upravo zbog toga što danas insistira na potpuno drugačijem načinu života. Redovno trenira, vodi računa o fizičkom izgledu i ne krije da mu je telo jedan od najvećih aduta.

Međutim, iako je u rijaliti ušao kao potpuno promenjen čovek, već tokom prvih sati na imanju pokazao je da nema nameru da bude neprimetan.

Sukob sa Ivanom Marinkovićem

Mahir je praktično odmah dobio priliku da pokaže kakav će biti njegov odnos prema ostalim učesnicima. Na samom početku „Elite 10“ došlo je do žestokog verbalnog okršaja između njega i Ivana Marinkovića.

Njih dvojica nisu uspeli da pronađu zajednički jezik, a rasprava je vrlo brzo prerasla u ozbiljno prepucavanje. Pale su teške reči i uvrede, dok su ostali učesnici pratili šta se događa.

Njihov sukob se nastavio, a tenzija je u jednom trenutku bila toliko velika da je moralo da reaguje i obezbeđenje kako verbalni obračun ne bi prerastao u fizički.

1/6 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Kurir

U raspravu se uključila i Miljana Kulić, a prepucavanje je dobilo novi tok.

- Možeš da budeš samo ljubomoran na Mahira - rekla je Miljana.

Mahir je potom ponovo odgovorio Ivanu:

- Ti si bolesnik - rekao je Mahir.



