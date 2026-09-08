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Nenad Aleksić Ša ponovo je u centru pažnje kao učesnik "Elite 10". On je pred kamerama priznao da već dva meseca ne živi s devojkomMionom Jovanović, koja se vratila kod roditelja u Kragujevac.

Njegov ulazak u rijaliti mnoge je podsetio na period kada je upravo pred kamerama doživeo jedan od najvećih ljubavnih lomova.

Pre nekoliko sezona njegov brak sa Ivanom Aleksić završio se nakon što je Ša u rijalitiju započeo vezu sa Tarom Simov. Njihova priča tada je nedeljama punila naslovne strane, dok je razvod repera i njegove tadašnje supruge izazvao dodatnu pažnju javnosti.

Posledice kraha braka

Iako je od tog perioda prošlo nekoliko godina, Ša je u više navrata govorio o tome šta je prethodilo krahu braka, ali i o posledicama koje je razvod ostavio za sobom. Posebno je odjeknulo njegovo priznanje o imovini koju je Ivana dobila nakon okončanja braka.

Ša je svojevremeno objasnio da njihov odnos nije preko noći postao loš. Prema njegovim rečima, supružnici su u početku bili veoma bliski, ali su se vremenom pojavili problemi koji su sve više udaljavali jedno od drugog.

- Brak sa Ivanom je od početka bio lep. Prvo je bilo lepo, pa je bilo super, onda smo postali tim, kao neki ortaci. Posle toga je krenulo sve da se gasi, dolazilo je do rasprava, netrpeljivosti. U tim momentima smo mi pričali o razvodu, ali je sve to bilo nekako ofrlje. Prekretnica je bio taj rijaliti - započeo je svojevremenu svoju ispovest Ša.

1/6 Vidi galeriju Nenad Aleksić Ša Foto: Printscreen/Magazin In, ATA images

Reper je tada pokušao da objasni i zbog čega smatra da njihov brak nije imao dovoljno snažne temelje da prebrodi krizu.

Podela imovine

- Ja opet kažem da je to bila neka nebeska ljubav i nešto što je suđeno da opstane zauvek, mislim da bi se i ona potrudila da da šansu i ja bih se možda potrudio da ispravim neke greške... Nije to bila velika ljubav. U brakovima se dešava da prevari žena muža, muž ženu, pa žive i dalje. Ako nekoga toliko voliš, spreman si i da srušiš planetu za njega - istakao je on.

Jedna od tema o kojima je Ša otvoreno pričao bila je i podela imovine nakon razvoda. On je tvrdio da Ivana nikada nije želela da postane deo rijaliti sveta i da je kroz okončanje njihovog braka dobila iznos koji bi, prema njegovim rečima, bilo gotovo nemoguće zaraditi ulaskom u "Zadrugu".

- Ivana nikada nije htela da uđe u "Zadrugu". Tu svotu novca za ulazak u rijaliti nikada ne bi mogla da dobije, koju je dobila brakorazvodnom parnicom. Ne mislim da je sve to taktički uradila. Povređena žena, ja to tako gledam. Ja uvek kažem ako nekoga toliko voliš bori se, šta god da sam uradio. Isprebijaj me, povuci me za uši, vidi da li sam se pokajao. Ako ne mogu da ispravim grešku onda me pusti - ispričao je reper.

"Opet ću zaraditi"

Ša je tom prilikom bio vrlo konkretan kada je govorio o tome šta je ostalo Ivani nakon njihovog razlaza.

- Lokali, stan, novac, ali bože moj. Napravio je Nenad to, napraviće opet. Radim detaljno na svemu tome da se vratim u to prvobitno stanje. Znam da ću kroz koju godinu to sve opet zaraditi - optimistično je zaključio Nenad Aleksić Ša.

1/7 Vidi galeriju Ivana Aleksić Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Pritnscreen/Instagram

Prema njegovim tadašnjim tvrdnjama, Ivana je nakon razvoda dobila oko 150.000 evra, dok se ona tim povodom nije oglašavala.

Osim finansija, Ša je otvoreno govorio i o problemima koji su postojali između njega i Ivane dok su još bili u braku. Jedna od tema koju je posebno izdvojio bila je njihova želja da postanu roditelji.

"Stalno sam razmišljao da zaradim"

- Pokušavali smo i radili na tome da imamo dete. Meni je to jedina i najveća neostvarena želja. I evo sad kad pričam sve, moram da kažem da mi je Ivana u jednom trenutku rekla: "Možda mi još nismo ni spremi za dete". Svodilo se naše vreme na to da ja sedim u salonu, čekam da završi posao i onda kući, kokice i film, pa legnemo da spavamo. Al' kad kažem spavamo - spavamo. Radila je dosta i pričala je da je umorna. Falile su mi neke stvari u braku. Legnemo i spavamo. Nema ništa, samo spavamo. Kad je bio period korone bili smo stalno u kući i mi smo se ponašali kao da ne podnosimo jedno drugo. Smetalo mi je što nismo intimni. Razmišljao sam stalno o tome da zaradim pare i putovao sam i radio. Ona je finansijski doprinosila u braku. Radila je dosta u salonu.** Sve ređe i ređe smo bili intimni. Čak sam joj i rekao: Nemoj da odem i sa strane da tražim nešto** - kazao je Nenad Aleksić Ša.

1/7 Vidi galeriju Nenad Aleksić Ša Foto: Printscreen, Petar Aleksić

Njegove izjave iz tog perioda ponovo su postale aktuelne jer se reper sada nalazi u novoj sezoni "Elite", gde javnost ponovo prati njegov privatni život, odnose sa učesnicima i ponašanje pred kamerama.

Iako je od njegovog razvoda sa Ivanom prošlo dosta vremena, njihova turbulentna priča ostala je jedna od onih koje su obeležile rijaliti period u kojem je Ša napravio veliki zaokret u privatnom životu.