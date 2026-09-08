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Uroš Stanić, učesnik "Elite 10" ne prestaje da kuka zbog svoje nadogradnje, jer mu non-stop otpadaju pramenovi.

On tvrdi da je frizeru Iliji Pečenici dao 1.500 evra, dok bivši učesnik "Elite 9" to negira i tvrdi da je sve uradio namerno kako bi Stanića naučio pameti da više ne pljuje ljude.

danas su elitari razgovarali sa robotom Tošom, a Marko Janjušević Janjuš ga je zamolio da mu donese klješta kako bi pomogao Urošu da skine nadogradnju.

- Donesi mi nešto da mi Janjuš ovo skine - rekao je Uroš.

- Donesi, Tošo, ne znam čime se skida, da mu skinem ovo granje - rekao je Janjuš.

- Ilija Pečenica, u usta ću da mu nabijem ovo kad izađem, hiljadu i po evra sam mu dao - rekao je Uroš.

- Izgledaš kao raščerupana kokoška - dobacila mu je Anđela.

1/9 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Printscreen, Kurir

- Traži tamo klešta da ti skinem ovo. Kukaš nemaš pare, a daješ hiljadu i po evra za ovo - vikao je Janjuš.

- Ovo mi je platio Sloba analitičar - rekao je Uroš.

Podsetimo, Slobodan Josipović, poznatiji kao Sloba analitičar, bio je učesnik "Elite 7" kada se zbližio sa Stanićem, koji je kasnije tvrdio da su u vezi.

On se kasnije tim povodom javno oglasio.

- Mnogo ljudi mi šalje klipove gde me Uroš Stanić pominje kao svog bivšeg dečka u svađama sa Milanom. Sve što Uroš Stanić kaže na tu temu je čista laž. Posle "Elite 7" on mi se izvinio i rekao da mu je žao da me sa nekim pomešao. Prihvatio sam izvinjenje i pružio mu ruku prijateljstva misleći da je sve istina ono što on priča kroz šta je i kako u životu prošao. Čak sam mu kao prijatelj davao i podršku tokom "Elite 8" i redovno bio u kontaktu sa njegovom mamom - počeo je Sloba i nastavio:

Foto: Prinstcreen, Petar Aleksić

- Pomogao sam mu i nakon "Elite 8" da se snađe napolju, uredno je sve vratio kada je naplatio honorar. Uroša Stanića sam van učešća u "Eliti 7" video prvi put na sistematskom pregledu, drugi put u karantinu, treći put kod Milice i Terze na otkrivanju pola deteta, četvrti put kada me pozvao na večeru povodom njegovog rođendana i peti put na finalnoj žurci "Elite 8". Dakle, nikada sa ovim čovekom nisam bio ni u kakvom emotivnom odnosu. Spreman sam da na svako pitanje što se tiče Uroša Stanića odgovor dam i na poligrafu - rekao je Sloba analitičar.