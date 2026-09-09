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Veliki šef je učesnicima "Elite 10" dao zadatak da u roku od pet minuta odgovore na pitanje "Ko sam ja", kako bi publika upoznala nova lica, ali se i podsetila dobro poznatih takmičara.

Izlaganje Mirjane Zuzije izazvalo je najviše komentara, a prva se obratila Lena Simić.

- Radila sam kao hostesa i ovde sam došla zbog zabave. Nisam završila školu i zbog toga se kajem. Dolazim iz savršene porodice, volim ih puno. Volim da se družim, ne volim zle i pokvarene ljude - rekla je Lena, pa se nadovezala Mirjana iz Hrvatske.

- Ja izgledam mekano, ali me je vaspitao otac koji je stradao u ratu i kod nas nema zaj**ancije - kazala je Mirjana.

1/7 Vidi galeriju Mirjana Zuzija Foto: Printscreen

- Ne treba nam škola, pare se zarađuju. Nema džabe ni kod stare babe, ako me nešto poslovno pitate morate da platite odgovor. Moja satnica nije 100 evra nego 1.000 - izjavila je Mirjana Zuzijan, a takmičari "Elite 10" su se odmah pobunili.

"Ne vraćam se u Hrvatsku bez poršea"

Hrvatica je izjavila da ima jasan cilj kada je reč o njenom učešću u Eliti.

- Ja sam Mirjana Zuzija, iz Zagreba, mlada sam, imam 53 godine, već dva unuka i dvoje dece. Došla sam u Beograd jer ne želim više raditi svoj posao i došla sam da se u Hrvatsku ne želim vraćati bez Poršea i sata. Došla sam ovde gledajući vašu Sofiju, koja ima nove haljine, sve pozivam, ne moram ništa raditi. Ja se godinama bavim ozbiljnim poslom, a čujem ovde se dele pare - rekla je Mirjana, pa se osvrnula na Takija.