"SATNICA MI JE 1.000 €, NE TREBA MI ŠKOLA" Hrvatica šokirala u Eliti 10: Ne vraćam se u Zagreb bez poršea
- Veliki šef je učesnicima 'Elite 10' dao zadatak da za pet minuta odgovore na pitanje 'Ko sam ja', kako bi se nova lica predstavila publici. Najviše pažnje izazvalo je izlaganje Mirjane Zuzije, koja je rekla da joj je satnica 1.000 evra.
- Mirjana je poručila da ne želi da se vrati u Hrvatsku bez poršea i sata, a takmičari su se pobunili zbog njenih izjava o novcu i poslu. Lena Simić je ranije rekla da je radila kao hostesa i da žali što nije završila školu.
Veliki šef je učesnicima "Elite 10" dao zadatak da u roku od pet minuta odgovore na pitanje "Ko sam ja", kako bi publika upoznala nova lica, ali se i podsetila dobro poznatih takmičara.
Izlaganje Mirjane Zuzije izazvalo je najviše komentara, a prva se obratila Lena Simić.
- Radila sam kao hostesa i ovde sam došla zbog zabave. Nisam završila školu i zbog toga se kajem. Dolazim iz savršene porodice, volim ih puno. Volim da se družim, ne volim zle i pokvarene ljude - rekla je Lena, pa se nadovezala Mirjana iz Hrvatske.
- Ja izgledam mekano, ali me je vaspitao otac koji je stradao u ratu i kod nas nema zaj**ancije - kazala je Mirjana.
- Ne treba nam škola, pare se zarađuju. Nema džabe ni kod stare babe, ako me nešto poslovno pitate morate da platite odgovor. Moja satnica nije 100 evra nego 1.000 - izjavila je Mirjana Zuzijan, a takmičari "Elite 10" su se odmah pobunili.
"Ne vraćam se u Hrvatsku bez poršea"
Hrvatica je izjavila da ima jasan cilj kada je reč o njenom učešću u Eliti.
- Ja sam Mirjana Zuzija, iz Zagreba, mlada sam, imam 53 godine, već dva unuka i dvoje dece. Došla sam u Beograd jer ne želim više raditi svoj posao i došla sam da se u Hrvatsku ne želim vraćati bez Poršea i sata. Došla sam ovde gledajući vašu Sofiju, koja ima nove haljine, sve pozivam, ne moram ništa raditi. Ja se godinama bavim ozbiljnim poslom, a čujem ovde se dele pare - rekla je Mirjana, pa se osvrnula na Takija.
- Maju bih usvojila, Asmin zet, krasna porodica, ali za te novce istrpeću - istakla je zadrugarka.