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Filip Car odlučio je da bez ulepšavanja govori o pojedinim detaljima iz svog privatnog života. U razgovoru sa Sanjom Grujić dotakao se odnosa sa Aleksandrom Nikolić, sa kojom je dobio ćerku Leonu, ali i problema sa alkoholom koji su u jednom periodu ozbiljno uznemirili njegovu porodicu.

Iako danas, kako ističe, sa Aleksandrom funkcioniše korektno, Car priznaje da njihov odnos nije uvek bio jednostavan. Govoreći o bivšoj partnerki, osvrnuo se i na svoje ponašanje u periodu kada je, kako kaže, preterivao sa alkoholom.

"Ona ima dobre i loše strane. Ne mogu reći ništa loše, devojka niti puši, niti pije, niti kocka i stvarno smo dobro. Pričaću ti jednom šta mi se desilo, pio sam strahovito jedan period. Pio sam po ceo dan i dođem ujutru kući, nastavim da pijem do 5-6 popodne. Slušam pesme i sedim za šankom, zamisli kad je došlo do toga da majka i sestra proveravaju da li sam živ".

Kako je ispričao, taj period je sada iza njega, a situacija se vremenom promenila. Car navodi da je uspeo da prekine sa takvim načinom života i da duže vreme nije konzumirao alkohol.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aleksandra Nikolić Foto: Printskrin/Instagram, Kurir, Petar Aleksić

"Posle se sve sredilo i nisam pio dugi vremenski period. Ja sam napolju uvek pravio problem zbog drugih, nikad zbog sebe. Kad dođem u neku kafanu i neko mi gleda druga krivo, odmah skačem".

Poseban deo razgovora bio je posvećen njegovoj vezi sa Aleksandrom Nikolić. Sanju je zanimalo kako je izgledao trenutak kada je njihovoj emotivnoj priči došao kraj, a Filip je tom prilikom poručio da raskid za njega nije predstavljao klasičan emotivni slom.

"Ja nisam bio tad tužan jer ona i ja smo emociju već završili. Kada bih vam pričao kako se završila ta situacija, ne bi verovali".

Danas su, prema njegovim rečima, odnosi između bivših partnera znatno mirniji. Njihova ćerka Leona ostala je njihova najvažnija zajednička veza, a Car je redovno viđa i provodi vreme sa njom.

Foto: Printscreen Pink

Upravo je pre ulaska u "Elitu 10" deo slobodnog vremena proveo sa ćerkom u rodnoj Crikvenici. Nakon druženja sa Leonom, Filip je otišao u rijaliti, gde je u Belu kuću ušao direktno iz svog doma, bez prethodnog boravka u karantinu.