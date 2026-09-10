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Učesnica "Elite 10" iz Hrvatske Laura Prgomet za kratko vreme uspela je da privuče ogromnu pažnju javnosti, a kako dani u rijalitiju odmiču, sve više detalja iz njenog života isplivava na površinu. Iako je za gledaoce nova u ovom rijaliti formatu, njeno ime već je bilo jedna od glavnih tema regionalnih medija ovog leta.

Naime, starleta je u julu ove godine dospela u centar skandala u Hrvatskoj kada je, prema tadašnjim navodima, demolirala jedan kafić, zbog čega je uhapšena. U pritvoru je provela nekoliko dana. Ona je, kako smo tada pisali, pre incidenta bila na nastupu Darka Lazića, s kojim je, prema tvrdnjama izvora, kasnije viđena u hotelu.

Lazić je tada demantovao naša saznanja, ali se priča tri meseca kasnije ponovo vraća u žižu javnosti. Ovoga puta ne samo zbog pevača već i zbog novih detalja o Laurinom privatnom životu koji do sada nisu bili poznati široj javnosti.

1/9 Vidi galeriju Starleta u problemu Foto: Promo, printscreen/tiktok/lauraprgomet

Advokat ispunjavao sve želje, dok nije upala u skandal

Kako Kurir saznaje od izvora bliskog starleti, Laura je sve do tog događaja bila u vezi sa imućnim advokatom iz Dubrovnika, koji joj je, prema rečima našeg sagovornika, pružao život na visokoj nozi. On joj je ispunjavao svaku želju, imala je sve što poželi, luksuzna putovanja, garderobu, provod...

Kako smo saznali, situacija se promenila nakon skandala. Advokat je, prema našim saznanjima, bio iznerviran kada je čuo priče da je Laura viđena s našim pevačem u hotelu, zbog čega ju je ostavio.

Laura je tada ostala i bez dečka, ali i lagodnog života koji joj je pružao.

Inače, Laura u rijalitiju ističe da ona nije navikla da radi, da ne voli obaveze i da voli da leži i ne radi ništa, pa je mnogima jasno da sav luksuz koji je pokazivala na mrežama nije ona isfinansirala, o čemu komentarišu na društvenim mrežama.

Zanimljivo je i to što Laura u svom bliskom okruženju ima još jedno dobro poznato ime iz sveta rijalitija. Reč je o Nevenu Ciganoviću, s kojim je ona jako bliska.

Foto: Printscreen/Happy

Oglasio se drug Laure Prgomet

Ekipa Kurira stupila je u kontakt sa Nevenom koji nam je kratko odgovorio na ovu informaciju. On nam je rekao da informacije nisu tačne, ali kako se može videti u njegovoj izjavi, Laura ima prijatelje koji su advokati, a izgleda i da Darko zna ko je Laura, i ako je kada je priča objavljena o njihovom susretu, to demantovao.

- Dobili ste pogrešnu informaciju. Ona nikada nije bila u vezi sa advokatom. Mi imamo prijatelje advokate, u čiju materijalnu situaciju ne zalazim. Što se tiče Darka Lazića, on vam jedino može potvrditi informaciju da li poznaje Lauru - rekao je Neven za Kurir.

1/7 Vidi galeriju Laura Prgomet Foto: printscreen/tiktok/lauraprgomet

Kurir.rs