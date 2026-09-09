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Filip Car je već govorio o detaljima odnosa sa Majom Marinković i tom prilikom izneo optužbe na njen račun, a ona se sada oglasila na svom nalogu na Instagramu i brutalno mu odgovorila nakon svega.

Maja ga nije štedela, uz fotografiju Filipove majke, iznela je optužbe i poruku upućenu direktno Caru.

Foto: Printscreen Instagram

- Sine Filipe, tvoj ćaća Franjo i ja te nismo tako vaspitali, jeste da sam bila mlada kada sam došla u Crikvenicu i radila kao konobarica, išla sam od stola do stola, pa je onda naleteo Franjo! Rasturila sam Franji brak, znam da si to pokupio od mame, ali sine ponašaš se kao da sam ćerku rodila!!! Mani se Takija i Maje, inače kao što vidiš, visiće ti majka svaki dan ovako na storiju - napisala je Maja, ističući da će, ukoliko Car nastaviti da je pominje, izneti još detalja o njemu, ali i porodici.

"Sa njom nisam bio duže od dve nedelje"

Podsetimo, Filip Car otkrio je da ga je Maja tužila, ali i da su sve tužbe protiv njega odbijene:

1/9 Vidi galeriju Maja Marinković Foto: Printscreen Instagram, ATA images, Marko Karović

- Oni su mi sedam prijava napravili, sve su odbačene. Advokatica me je pitala da li hoću da tražim odštetu jer je javno. Prijavila me je da sam je zatočio i stavio pištolj. Ako je ona tako pobegla od mene, kako je moguće da me je nakon odlaska zvala i pisala poruke? Ja sam imao snimak gde ja stojim iza vrata, a ona prolazi kroz vrata, razbija sat, stan, auto, pa nema haosa koji mi nije napravila - govorio je Car.

- Ja sa njom nisam bio duže od dve nedelje u komadu, ne osećam se kao da sam sa njom bio u vezi. Ona je mene tako ganjala, pa me uganja kad sam pijan ili raskinem vezu. Ja sam sebi napravim tu noć problem, a onda smišljam kako da je se rešim 15 dana - nastavio je Filip.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

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