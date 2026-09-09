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Asmin Durdžić nije štedeo reči i direktno se obratio Filipu Caru, a tom prilikom ga ni najmanje nije štedeo.

Kako se Asmin, inače, često oglašava na društvenim mrežama, a danas je podelio nekoliko storija upućenih upravo Filipu i prokomentarisao je njegov odnos prema bliskim ljudima, ali i Carev nadimak "tata rijalitija".

"Ukrao je zlato.."

- Car tata rijalitija mi je isti kao mali Dača u telu Đoleta kralja! Car VIP samo ogovara ljude po ćoškovima i bivše devojke. Baš je tata rijalitija, predstavlja se kao veliki tata, a zašto ne priča kako je ukrao od svoje ćerke zlato koje im je podrška poslala i prodao to zlato da bi sebi kupio malo brašna za nosić - napisao je Durdžić na jednom od storija.

Foto: Printscreen Instagram

Ipak, tu nije bio kraj. Alibaba je na sledećem storiju napisao sledeće:

- Vepar šta nudi u Eliti, nudio je zadnje 3 godine na Tiktoku! Čovek više spominje Takija nego svog Franju, sad ću baš da proverim da nije teta Milica radila kod Takija kao plesačica, pre nego što je otišla u Crikvenicu da radi kao konobarica kod Franje!

Foto: Printscreen Instagram

Novi nadimak za Filipa

Vidno ljut, Asmin je nastavio da govori o Filipu, te mu je dodelio i novi uvredlljivi nadimak.

- Filip Car VIP, tačnije sestra Đoleta kralja VIP, pre samo 3 dana rekao da je on bitniji i zanimljiviji 18 puta nego Maja i ja. I da nikad neće više pričati o nama jer je on bitan tata rijaliti! I danas priča celi dan o Maji, a i o ostalim bivšim devojkama koje su u vezi? Krmak narkomanski provalio te ceo svet da nisi ni mami svojoj bitan, kamoli narodu zato verglaš iste priče sto godina! Ovaj dosadniji nego hermorid! Od danas ga zovem Filip Hemoroid. - napisao je Asmin.

Foto: Printscreen Instagram

Maja ga nije štedela

Podsetimo, uz fotografiju Filipove majke, Maja je iznela optužbe i poruku upućenu direktno Caru.

1/7 Vidi galeriju Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Kurir

- Sine Filipe, tvoj ćaća Franjo i ja te nismo tako vaspitali, jeste da sam bila mlada kada sam došla u Crikvenicu i radila kao konobarica, išla sam od stola do stola, pa je onda naleteo Franjo! Rasturila sam Franji brak, znam da si to pokupio od mame, ali sine ponašaš se kao da sam ćerku rodila!!! Mani se Takija i Maje, inače kao što vidiš, visiće ti majka svaki dan ovako na storiju - napisala je Maja, ističući da će, ukoliko Car nastaviti da je pominje, izneti još detalja o njemu, ali i porodici.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

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