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Nekadašnja učesnica riijalitija Žana Đorđević, koju javnost bolje poznaje kao Žanu Omniu, otvoreno je govorila o sukobu sa Vanjom Živić, te se osvrnula na odnos sa bivšim mužem, ali i progovorila o mogućnosti da uđe u "Elitu 10".

Žana je, najpre, počela o sukobu sa Vanjom Živić, zbog bivšeg supruga, ali i ćerku Irinu sa kojom je došla u emisiju “Narod pita” kako bi ona ispričala svoju stranu priče.

1/9 Vidi galeriju Žana Omnia i Vanja Živić Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen

- Verujem da je ta emisija izazvala veliku pompu u narodu i verujem da postoje gledaoci koji su mene i Milenu osudili, Vanju podržali, ali opet ću se nadovezati na to da sam ja dobrovoljno otišla u emisiju “Narod pita” i da je moja tačka gledišta potpuno ispravna. Verujem i da je narod prevazišao tu vrstu razmišljanja da su žrtve stalno u pravu. Sofija Janjićijević je žena koja koja je ušla u odnos sa Terzom dok mu je verenica bila u drugom stanju. To mnogo govori o čoveku. S obzirom da živimo u vremenu u kome živimo, narod sve to negde zaboravi i po segmentima ono što isprati tako i komentariše. Tako da “gospođa curigus” ne može nikada ispasti žrtva. Ona je neko kao i Sofija Janjićijević, ko je dozvolio sebi da se petlja u porodične odnose. Dakle, ukoliko ti pokušavaš da budeš glasnogovornik tamo nekog mog bivšeg partnera i da se oglašavaš u njegovo ime, onda ćeš i da snosiš konsekvence svega toga. Ko god me osud za tu emisiju, to je samo njegovo mišljenje. Moju tačku gledišta neće promeniti. Naglašavam da nisam rigidna žena koja svoje mišljenje ne menja, ali zaista ne mogu menjati svoje mišljenje na osnovu pojedinaca koji su možda tu emisiju u tom momentu videli na način na koji jesu. I definitivno sam ja čak i u emisiji pričala na temu da smo je napravili žrtvom, s obzirom na naš nivo komunikacije koji smo održali u kontinuitetu sa njom, bilo je tri na jedan, s obzirom na to da se i moja ćerka pojavila u emisiji. Verujem da me dosta gledaoca osuđuje: “Kako si mogla da dovedeš ?” Prvenstveno to nije dete, to je devojka koja ima 17 godina.Prirodno da posle onoliko pljuvanja u javnosti od strane nje i mog bivšeg partnera je dete poželelo da stane negde u odbranu svoje majke, kao što bi stala i u odbranu svog oca. Da je bilo koji moj prijatelj takozvani partner izašao u javnost da pljuje njenog oca, ja bih je prva podržala. Izvoli, izađi, zaštiti svoga oca, jer sam svoje dete vaspitala u duhu da šta god bilo između oca i majke u privatnom životu, ona podjednako mora da poštuje, voli i oca i majku. I tu je tačka, kraj. Da se izrazila na drugačiji način, smatrala bih to kao svoj neuspeh njenog odgoja, a to što su pojedini gledaoci uputili podršku dotičnoj osobi za sliku koju su videli u toj emisiji, to je samo njihova tačka viđenja koja kod mene ne prolazi. Dve babe i tri žabe kad se saberu mogu samo krekarnik jedan da naprave. Žrtva ovde ne postoji, niti bih ja ikada volela da budem žrtva ili da se predstavim u narodu kao žrtva. Zlo činiti i od zla se braniti nije isto. Rigidna nisam, mišljenje menjam u skladu sa adekvatnim činjenicama i dokazima, ali ovo je nešto što braniću se na sve moguće načine, prvenstveno da odbranim svoj integritet i da zastupam ime svoje ćerke u javnosti i nigde ne vidim ništa loše, jer mlade devojke tek trebaju da se ostvare kako u poslovima, tako i u privatnim životima i da same razvijaju svoje stavove, mišljenja i da ih iznose. S obzirom da je poželela da izađe sa mnom u emisiju posle onoliko pljuvanja, podržala sam je u tome i svaki naredni put ću uraditi isto - rekla je Žana za "Blic", te se osvenula na stajling Milene Kačavende pred poslednje izdanje emisije "Narod pita":

1/7 Vidi galeriju Vanja Živić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

- Što se tiče Milene Kačavende prijateljice i nju ću naravno podržati. Svi govore da je bila nasilna u toj emisiji. To nije tačno. Milenu Kačavendu smo imali prilike da gledamo u protekle tri sezone u “Eliti”, da nikada nije pokazala vid agresije gde su joj pljuvali decu, bivšeg partnera, nazivali je incest majkom, pa nije nikada imala taj vid fizičkog kontakta. Uputila bih podršku Mileni i da je bilo vrlo smisleno pokušala da predstavi curiguzov, tj. Vanjin identitet kako karakterni i fizički stilom oblačenja i šminkanja i učešćem u “Narodu pita”. S obzirom da Irina moja i ja nismo bile učesnice prošle prošle sezone, mi smo dobrovoljno došle u Narod pita da iskažemo svoje mišljenje na tu temu.

Bez komunikacije sa bivšim

Žana je u razgovoru za pomenuti medij istakla da nema nikakvu komunikaciju sa bivšim partnerom.

- Komunikativni deo je prekinut u protekle dve godine skroz. Ćerka živi sa mnom, staratelj sam od 2017. moja kćerka je imala potpunu slobodu i kao mala od kada smo se razveli da bude i kod svog oca. Nikada nije imao kod mene zastupljen princip viđenja, kao što piše na papiru utorak, sreda, svaki drugi vikend. On je jedinac. Njegova porodica ima samo njega. Nikada nisam branila da odlazi, da prespava kod babe i dede mimo pitanja, mimo dana koja su bila predviđena jel’ to je u ugovoru i sve je to funkcionisalo fenomenalno do pre dve godine gde je on rešio da izmeni priču iz njegovog ugla - kaže Žana i dodaje da ima dokaze o Vanji i njenom bivšem:

1/5 Vidi galeriju Žana Omnia Foto: Printskrin/Instagram

Dokazi

- Na Instagram profilu sam iznela deo dokaza, kontaktirao me od Vanjine rođene sestre muž koji je izneo da su opštili u mom stanu dok sam ja bila učesnik u “Eliti” tih dve godine gde sam ušla po nagovoru njega, da bi mi to bio odabir posla u tom životnom periodu od dve godine koji sam shvatila ozbiljno, gde sam imala svu podršku svog bivšeg partnera. Javnosti da kažem da sam iznela i dokaze da smo 2017. godine okončali naš petnaestogodišnji brak, da sam isključivo staratelj samo ja, da sam iznela i visinu njegove alimentacije koja iznosi 6.000 dinara. To nikada nisam tražila. S obzirom da sebe smatram zrelom, stabilnom i ozbiljnom ženom koja je mogla na komunikativnom delu čak da završi i taj dobar odnos između nas dvoje. Ukoliko želi sada to da predstavi javnosti kao nešto drugačije, a znate svi da je pokušao da me predstavi preko njegove takozvane drugarice da se ne izražavam - intimne plesačice, mene kao svingerku. Iznela sam sve moguće dokaze na Instagram profilu gde njen sestrin muž, dakle njen zet, priča o tome kako su opštili u mom stanu. On, ona, njihov prijatelj Delta, koga ja ovim putem pozdravljam i koje moj poznanik dugogodišnji i još jedna devojka. Dakle, ako se takve stvari rade majci svoga deteta, zlo činiti od zla se braniti nije isto i mislim da će imati podjednako dobrog suparnika kako u privatnom životu tako i u javnosti, nikome ne ostajem dužna. Snimci, dokazi su spremni. Ja sam žena koja je obaveštena i sigurno ih ja lično neću objaviti, ali nemam pametnija posla u životu da se nego da se mlatim s ovim curoguzima po nadležnim organima, već će ti isti snimci završiti na način na koji će završiti u javnosti. Planiram da budu plasirani, ali s obzirom da ih nemam samo ja, da sam proširila snimke, pitanje je ko će to objaviti u javnost i ko će se sa njom vući po sudovima. I da se osvrnem na to da je devojka radila na p**no sajtu kod istog tog Deltinog prijatelja koji će se sigurno i oglasiti u javnosti. Moj bivši muž je bio menadžer. Ne želim da me bilo ko predstavlja u javnosti kao nešto što nisam. I volela bih da imam njega kao sagovornika, da i on izgovori sve to što je ona umesto njega izgovarala, pa da se predstavimo javnosti onako kako jeste. S obzirom na to da je mogao proteklih deset godina koliko mi smo u braku da promeni cele te navode da sam ja jelte postala najlošija majka. Pa što si dečko radio proteklih 10 godina? Zašto se nisi obratio nadležnim organima za te stvari, socijalnim radnicima? Ti si mogao meni dete oduzeti po mom učešću. S obzirom da nisam bila u spoljnom svetu dve godine. Zašto si tada plasirao naslove da mi nema ravne i da sam najbolja majka na svetu, a po izlasku i po završetku komunikacije sa mnom se ploča menja. Svako treba da objasni svoje postupke zašto to radi, a ja nikome ne ostajem dužna.

Ulazak u Elitu 10

Nije krila da je dobila poziv za ulazak u “Elitu 10”, kao i da je u pregovorima:

- Kao vid posla mi se jako dopao i da su uvek opticaji mogući. Što se tiče mog ulaska, da, dobila sam ponudu. Pregovaraćemo, videćemo. Na konto mojih privatnih obaveza u spoljašnjem svetu, na konto mojih porodičnih odnosa, nije isključeno da ću biti učesnik, možda i ove sezone, možda i sledeće sezone. Nemam posebne uslove. Smatram da sam bila ispoštovana od strane Pink televizije uvek. Svako moje učešće je bilo ispoštovano kako s moje strane, tako i s njihove strane, tako da ja to ne bih nazvala uslovima, već dobrim dogovorom za obostranu korist.

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