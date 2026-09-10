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Učesnik "Elite 10", Veljko Petković, kog javnost bolje zna kao Malog Velju, privukao je pažnju kada je izjavio da je Anđela Đuričić najlepša devojka, te je otkrio da ga je pozvao Gastoz i tražio mu lokaciju kako bi se suočili.

Sada se oglasio Veljkov brat Uroš koji je porokomentarisao aktuelnu dramu:

Uroš se, naime, na samom početku razgovora za Pink.rs osvrnuo na učešće svog brata Malog Velje, ističući da mu se sve dopada u njegovom učešću.

1/4 Vidi galeriju Mali Velja došao na sistematski Foto: Printscreen/Instagram/srbijashowbizz, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram

- Što se tiče Veljkovog ulaska, mislim da se odlično snašao za početak, vidim da ga mnogi učesnici podržavaju, kako novi tako i stari jaki igrači. Vidim da je opušten i da odgovara na pitanja bez treme. Ja kao njegov rođeni brat ga podržavam, a vidim da ima i ogromnu podršku napolju - istakao je on, a na pitanje koju devojku vidi pored svog brata, kao svoju snajku, rekao nam je:

- Lena mi je za njega vidim da se lepo slažu i podržavam ga koju god devojku da se odluči.

"Gastoz u Velji vidi najveću konkurenciju"

A kada je reč o Gastozovom pozivu koji je uputio njegovom bratu pre nego što se uselio u Belu kuću, o kom je Mali Velja i sam govorio, Uroš je ispričao da misli da je Gastoz poludeo jer je upravo u njegovom bratu, video najveću konkurenciju.

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Što se tiče Gastoza, mislim da je sramota da on kao veliki igrač zove početnika i da mu preti samo zato što je rekao da je lepa, a ostali učesnici sve i svašta pričaju o njoj i on ništa povodom toga. Moje mišljenje je da je Gastoz poludeo jer je video u Velji najveću konkurenciju i zbog toga se on najviše iznervirao - zaključio je Uroš, brat Malog Velje za pomenuti medij.

"Pretio mi je"

Podsetimo, kako je i sam Velja priznao, Anđela Đuričić je jedina takmičarka koja mu je privukla pažnju, pa ga je posebno obradovala činjenica da u "Elitu 10" ulazi slobodna. Ostaje da vidimo da li će se između njih dvoje roditi nešto više od simpatije.

- Ja devojku još nisam upoznao, ali je za mene odlična vest da tako lepa devojka ulazi slobodna - rekao je Veljko.

1/8 Vidi galeriju Mali Velja Foto: Printscreen Pink

On se tada osvnruo na to da je već imao probleme sa Gastozom zbog Anđele.

- Dosta učesnika je pomenulo Anđelu, ali ja sam jedini koga je Gastoz zvao i pretio mi na neki način. Siguran sam da bi nastavili sukob ako bih se zbližio sa Anđelom. Ne znam što sam mu zasmetao baš ja. Ne plašim se njegovih pretnji, niti mi one predstavljaju prepreku u druženju sa Anđelom - rekao je Veljko.

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