"ZAPROŠENA! REKLA SAM 'DA'" Ana Radulović iznenadila ljude na mrežama! Snimila se sa ovim muškarcem: Nudim sve što imam...
- Ana Radulović je na Instagramu objavila da je 'zaprošena' i da je rekla 'da', uz fotografiju na kojoj je označila Milana Miloševića.
- Ipak, nije reč o pravoj prosidbi, već o šali iz bekstejdža koja je nasmejala njihove pratioce.
Voditeljka Ana Radulović iznenadila je pratioce najnovijom objavom na Instagramu, gde je otkrila da je zaprošena i da je rekla "da", a uz fotografiju je označila kolegu Milana Miloševića.
Ipak, nije reč o pravoj prosidbi, već o šaljivom trenutku iz bekstejdža. Milan joj je, u svom prepoznatljivom stilu, ponudio brak, uz poruku da joj zauzvrat nudi sebe i svojih pet pasa.
Njihov duhoviti razgovor, ali i tema ljubomore, brzo su se proširili društvenim mrežama i nasmejali njihove pratioce.
- Ana nešto razmišljam sad dok te gledam - konstatovao je Milan.
- Šta? - pitala je Ana.
- Aj se ti udaj za mene? - rekao je voditelj.
- Da se udam za tebe, šta nudiš? - odgovorila je Ana.
- Da, nudim sve što imam. Sebe, pet pasa, znam da ćeš se snaći - nastavio je Milan.
- A jel nisi ljubomoran? - pitala je.
- Pa jesam, ali pozitivno, ti meni, ja tebi vratim - smeškao se Milan i šalio, a ona je u objavi napisala:
"Zaprošena sam, rekla sam da"
Inače, njih dvoje su nedavno otkrivali tajne "Elite 10", o tome se možete informisati OVDE.
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