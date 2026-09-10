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Voditeljka Ana Radulović iznenadila je pratioce najnovijom objavom na Instagramu, gde je otkrila da je zaprošena i da je rekla "da", a uz fotografiju je označila kolegu Milana Miloševića.

Ipak, nije reč o pravoj prosidbi, već o šaljivom trenutku iz bekstejdža. Milan joj je, u svom prepoznatljivom stilu, ponudio brak, uz poruku da joj zauzvrat nudi sebe i svojih pet pasa.

Foto: Printscreen Instagram

Njihov duhoviti razgovor, ali i tema ljubomore, brzo su se proširili društvenim mrežama i nasmejali njihove pratioce.

- Ana nešto razmišljam sad dok te gledam - konstatovao je Milan.

- Šta? - pitala je Ana.

- Aj se ti udaj za mene? - rekao je voditelj.

- Da se udam za tebe, šta nudiš? - odgovorila je Ana.

- Da, nudim sve što imam. Sebe, pet pasa, znam da ćeš se snaći - nastavio je Milan.

Foto: Printscreen Instagram

- A jel nisi ljubomoran? - pitala je.

- Pa jesam, ali pozitivno, ti meni, ja tebi vratim - smeškao se Milan i šalio, a ona je u objavi napisala:

"Zaprošena sam, rekla sam da"

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

Inače, njih dvoje su nedavno otkrivali tajne "Elite 10", o tome se možete informisati OVDE.

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