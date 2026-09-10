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Mahir Pjanić (39), fitnes trener iz Tuzle, privukao je veliku pažnju javnosti nakon ulaska u jubilarnu, desetu sezonu "Elite", a interesovanje za njega dodatno je poraslo nakon što je njegova supruga odlučila da se razvede.

Tim povodom oglasila se i njegova drugarica Sanela, dok je Mahirova supruga Nejra Zulić poslala imejl televiziji Pink sa jasnom porukom - papiri za razvod su spremni i ostaje još samo da ih Mahir potpiše.

1/6 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Kurir

- Obavestite Mahira da ga čega papir za razvod, samo treba da potpiše kada izađe. Majka njegovog deteta - bilo je sve što je poručila.

Sada se Mahirova drugarica Sanela predstavila kao njegov PR menadžer i iznela pojedinosti:

- Sanela se zovem i Mahirova sam podrška. Kao što je i Mahir sam rekao, njegova supruga nije bila za njegov ulazak u "Elitu". Moj stav je da svako ima pravo donositi svoje odluke u životu. Po onome što vidimo, Mahir je sretan u "Eliti" i ostvario je svoju želju da uđe i bude tamo. Tako da je meni, kao njegovoj podršci, najbitnije upravo to, da je on srećan i da uživa u onome što je izabrao - iznela je Sanela za Pink.rs dodavši da ništa više od ovoga što je rekla, ne zna o njegovom braku sa suprugom Nejrom.

"Burmu ne nosim, to je za seljake"

Podsetimo, Mahir se uoči ulaska u rijaliti pohvalio da je oženjen, ali da burmu ne nosi.

1/5 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Instgram

- Ja sam oženjen. Burmu ne nosim, mi kad vidimo prsten na ruci, to je za nas seljak. Meni brak ne može niko da rasturi. Ali mogu da obratim pažnju na sebe ako naiđem na nekoga dovoljno pametnog za razgovor. Ako uđeš sa nekom devojkom koja samo dobro izgleda, ušao si samo iz fizičkog poriva. Ako vidiš da je neko inteligentan, onda ulaziš u odnos sa nekim sa kim možeš da pričaš, zezaš se i razgovaraš. Ja sam davno pobedio požudu prema fizičkom izgledu, kao i požudu prema hrani - rekao je Mahir nedavno, pred ulazak u rijaliti, i dodao:

- Supruga mi nije ništa rekla, neće moja porodica i supruga kontakt sa mnom. Nisu me se odrekli, rekli su mi: "Kad se sve završi, pričaćemo, pokaži na delima" - rekao je Pjanić.

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