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Godinama unazad Anđela Đuričić važi za jednu od najintrigantnijih takmičarki rijalitija, a kada kada je kročila u desetu sezonu "Elite" i objavila raskid sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, došla je u centar pažnje javnosti.

Zbog toga se oglasio i njen otac, Veliša Đuričić, kog je Anđela tokom svih ovih godina i izdvajala kao najveću podršku, te je izneo svoj sud o trenutnim aktuelnostima.

Otac Anđele Đuričić veruje u njenu pobedu u Eliti 8 Foto: Kurir

- Ona je već iskusna i već je odrasla, ona zna najbolje kako će učestvovati. Ona uvek ima svoj stav i svoje ja, meni se to dopada - rekao je Veliša za Pink.rs.

Na pitanje o njenoj odluci da raskine s Nenadom Marinkovićem Gastozom pred ulazak u rijaliti, Anđelin otac imao je da kaže samo jedno:

- Ja uvek stojim iza nje i njenih odluka, familija i ja je u svemu podržavamo - istakao je on za pomenuti medij.

S obzirom na to da se spekuliše o Anđelinom odnosu sa Filipom Carem, Veliša je izneo svoje mišljenje:

- Filip je okej momak, na svom mestu sigurno - rekao je kratko Anđelin otac.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

Raskid

Podsetimo, po dolasku u Šimanovce, Anđela je stala pred okupljene novinarske ekipe i progovorila o raskidu sa Nenadom.

- Spremna sam... Dobro sam, uzbuđeno jer žurim, kasnim... Nenad mi je poželeo sve najbolje - poručila je Anđela i progovorila o raksidu sa Gastozom pred Elitu 10.

- Iskreno, rastanak od Gastoza mi teško pada, emocija je tu, postojeća je i velika je, ali moram da otkrijem da Gastoz i ja nismo zajedno. Nije realno, 10 meseci smo odvojeni fizički, ako je nešto suđeni da bude, biće svakako. Valjda je tako trebalo. Meni sestra treba da se porodi, stalno o svemu razmišljam. Sve će na dobro doći, ima svega - otkrila je Anđela i dodala:

1/8 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz Foto: Petar Aleksić

- Ja sam rekla sve što sam imala o Kariću, ja sa njim da budem dobra, to ne postoji. On je prešao neke granice u svakom mogućem smislu i tu povratka nema. Nova rutina je to što ću trenirati aktivno - poručila je ona.

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