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Već u prvim danima "Elite 10" je u centar pažnje dospeo odnos Anđele Đuričić i Filipa Cara, nakon što je rijaliti igrač doneo odluku da napusti zajednički krevet u kom su spavali od početka ove sezone.

Anđela je iskreno govorila o njihovom odnosu, te je otkrila šta se krije iza ove situacije, ali je i priznala da joj ne smeta da je ljudi povezuju sa Filipom.

1/11 Vidi galeriju Večeras počinje jubilarna „Elita 10“, a pred sam početak nove sezone u Šimanovce je stigao i Filip Car. Njegov dolazak privukao je veliku pažnju, posebno zbog svega što se prethodnih sezona dešavalo pred kamerama, ali i odnosa koje je izgradio sa pojedinim učesnicima. Foto: Kurir

U videu koji je pušten na u emisiji uživo, prikazan je razgovor Filipa Cara i Anđele Đuričić u kom navode kako će odlaziti jedno kod drugog u goste, budući da je Car odlučio da promeni mesto spavanja.

"Ja ga tu čekam"

Anđela je pred svima objasnila da je Filip to uradio kako bi skinuo pritisak sa nje:

- Odlučio je da se preseli, a čim dođe, ja ga čekam tu... U suštini, otišao je da bi meni olakšao. Svaki dan kao da mi ne znam šta radimo u tom krevetu - rekla je Anđela, ali još uvek nije jasno šta se zapravo dogodilo između njih.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

Voditeljka Ivana Šopić govorila je o ovoj situaciji i tom prilikom napomenula kako bi drugi učesnici prošli u sličnim okolnostima:

- Da je Ša bio sa nekim u krevetu, razapeli bi ga - rekla je Šopićka.

Anđela joj je na to odgovorila odmah, jasno istakavši svoj emotivni status:

- Ali Ša je zauzet, a ja sam slobodna, mogu da pričaju šta god hoće i da me povežu šta god hoće - poručila je Đuričićeva i otkrila da joj prija Filipovo društvo.

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