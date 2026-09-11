"MOGU DA PRIČAJU ŠTA HOĆE, JA SAM SLOBODNA" Anđela Đuričić priznala da joj prija Filip Car: Čekam ga...
- Odnos Anđele Đuričić i Filipa Cara privukao je pažnju u 'Eliti 10' nakon što je Car napustio zajednički krevet.
- Anđela kaže da joj Filipovo preseljenje olakšava situaciju i poručuje da je slobodna, pa je ne dotiču priče o njihovom povezivanju.
Već u prvim danima "Elite 10" je u centar pažnje dospeo odnos Anđele Đuričić i Filipa Cara, nakon što je rijaliti igrač doneo odluku da napusti zajednički krevet u kom su spavali od početka ove sezone.
Anđela je iskreno govorila o njihovom odnosu, te je otkrila šta se krije iza ove situacije, ali je i priznala da joj ne smeta da je ljudi povezuju sa Filipom.
U videu koji je pušten na u emisiji uživo, prikazan je razgovor Filipa Cara i Anđele Đuričić u kom navode kako će odlaziti jedno kod drugog u goste, budući da je Car odlučio da promeni mesto spavanja.
"Ja ga tu čekam"
Anđela je pred svima objasnila da je Filip to uradio kako bi skinuo pritisak sa nje:
- Odlučio je da se preseli, a čim dođe, ja ga čekam tu... U suštini, otišao je da bi meni olakšao. Svaki dan kao da mi ne znam šta radimo u tom krevetu - rekla je Anđela, ali još uvek nije jasno šta se zapravo dogodilo između njih.
Voditeljka Ivana Šopić govorila je o ovoj situaciji i tom prilikom napomenula kako bi drugi učesnici prošli u sličnim okolnostima:
- Da je Ša bio sa nekim u krevetu, razapeli bi ga - rekla je Šopićka.
Anđela joj je na to odgovorila odmah, jasno istakavši svoj emotivni status:
- Ali Ša je zauzet, a ja sam slobodna, mogu da pričaju šta god hoće i da me povežu šta god hoće - poručila je Đuričićeva i otkrila da joj prija Filipovo društvo.
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