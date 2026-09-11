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Tiktokerka i bivša učesnica rijalitija Anja Todorović otvoreno je govorila o svojoj zaradi na društvenim mrežama, a pojedini detalji posebno su iznenadili javnost. Ona je otkrila koliko novca mesečno zarađuje putem TikToka i drugih mreža, ali i pod kojim uslovima bi pristala da ponovo postane deo "Elite 10".

Na početku razgovora Anja se osvrnula na svoj emotivni život, kao i na raskid koji je privukao pažnju javnosti, ali i snimak na kom je zaplakala i pokazala emocije.

1/3 Vidi galeriju ANJA TODOROVIĆ UPECALA ZGODNOG FUDBALERA! Nakon ljubavnog brodoloma sa Cveletom, nije gubila vreme, otkriveni detalji (PAPARACO) Foto: Privatna Arhiva

"Ko se valja sa svinjama, jede pomije"

- Kod mene uvek ima sve i svašta i ja kažem da živim rijaliti van rijalitija. Kod mene se dešavaju čak i gore drame nego unutra, samo što se ne snimaju. Što se raskida tiče, ja nikada nisam bila u vezi ako se ja pitam, jer ja greške u životu ne računam. O prošlosti nema šta da se priča, jer da valja ne bi bila u prošlosti. Imam jednu ružniju izreku – ko se valja sa svinjama, jede pomije. Treba gledati isključivo u budućnost. To što sam single nema nikakve veze sa TikTokom, jer se društvenim mrežama i Instagramom bavim već sedam godina - rekla je Anja na početku razogvora za "Blic".

Zarađuje više od 10.000 evra

Anja je, takođe, bez ustručavanja progovorila o finansijama i zaradi od društvenih mreža, otkrivajući da se od toga živi izuzetno luksuzno:

1/5 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Petar Aleksić

- Već sedam godina živim isključivo od Instagrama i TikToka, radim reklame i snimam lajvove. Zarada zavisi od angažovanja – koliko radiš, toliko imaš. Kada sam bila najaktivnija i snimala svaki dan po sedam-osam sati kao puno radno vreme, moja mesečna zarada imala je četiri nule, i to u evrima, a ne u dinarima - iskrena je Anja za pomenuti medij.

- Na TikToku sam dobijala i najveće giftove, poput 'univerzuma' koji koštaju 500 evra. Dešavalo se da mi jedna osoba pošalje jako, jako puno. Ipak, sa muškim gifterima nemam nikakav privatni kontakt van TikToka jer ne želim nikome da dajem lažne nade i nekoga zavlačim. Kontakte održavam samo sa ženskim osobama.

"Najgora godina u mom životu"

S obzirom na to da su mnogi očekivali njen ulazak u "Elitu 10" od samog starta, Anja je otkrila zašto je to morala da odloži:

- Nijedna od devojaka iz moje ekipe nije ušla od početka, jer mi idemo u kompletu kao paket. Meni je prioritet bio da proslavim svoj rođendan napolju. Ova godina mi je bila katastrofalna i najgora u životu, krenula je na najgori mogući način. Zato sam želela da častim sebe što sam sve to preživela i napravim gala proslavu u vili sa bazenom. Biće rijaliti glamur, zvaću pevače, jutjubere, tiktokere i drag ljude.

1/6 Vidi galeriju Starleta smuvala tinejdžera. Foto: printscreen youtube redtv, Nemanja Nikolić, Petar Aleksić

- Što se ulaska u rijaliti tiče, nikad ne reci nikad. Ali da bih ušla i odrekla se slobode, honorar bi morao da bude znatno veći od zarade koju imama napolju na mrežama - iskreno je priznala.

"Oni će ispasti posle sedam dana"

Anja nije krila razočaranje profilom novih takmičara koji su uselili na imanje u Šimanovcima:

- Prvo pitanje kada sam ih videla bilo mi je – gde su ih našli?! Oni služe samo kao 'Seven Days' da ispadnu posle sedam dana. Jezivo mi je i bljak da devojčica Jovana od 17 godina ulazi i priča o rasturanju brakova. U moje vreme sa 17 godina moralo je da se bude kući u 10 sati. Danas što napraviš goru priču i što si gori, to bolje prolaziš u rijalitiju - otvoreno i bez dlake na jeziku rekla je Anja i dodala:

- Od novih jedino obožavam Uroša Stanića, Ukica mi je hit i umirala sam od smeha kada mu se desio onaj peh sa kosom.

"Anđela Đuričić je veliki folirant"

Tokom razgovora se dotakla i povratnika u rijaliti, pri čemu je bez zadrške potkačila Anđelu Đuričić:

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen

- Anđela Đuričić mi je izuzetno antipatična i veliki je folirant. Ušla je u prvu sezonu nadmena, pa se obrukala. Ne volim foliranje, budi to što jesi. Ove priče o raskidu sa Gastozom su mi isto fejk fora za ulazak. Sa Filipom Carem i Janjušem sam u skroz korektnim odnosima, kao i sa Karićem.

Anja se prisetila se i svog učešća u rijalitiju:

- Kada sam ja bila u 'Zadruzi' sa 20 godina, bila sam mirna i povučena. Ali sada sam napolju pogubila živce i sigurno bih se svađala jer me svaka sitnica iznervira, ne bih bila mutava kao ranije - rekla je, pa se osvrnula na prava prijateljstva u rijaliti programu:

- Prave rijaliti prijateljstva postoje, u kontaktu sam sa Milicom Kemez i Necom Lazićem. Videla sam šta se desilo Neci kada su mu demolirali kuću, to je katastrofa i velika trauma. Čuću se sa njim i tu sam za njega šta god da treba.

"Mina Vrbaški se smirila"

1/7 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Kurir

- Što se tiče Mine Vrbaški i njenog raskida sa Viktorom, bila sam uz nju i išle smo zajedno u kolima ispred Pinka. Ja sam sedela na suvozačevom mestu. Savetovala sam joj da se smiri, da ne pravi skandale i ne plače, jer joj to ne treba u životu. Poslušala me je i sada se smirila.

"Kupujem plac u Beogradu i gradim kuću"

Na kraju, Anja je otkrila svoje velike planove za investiranje novca i stambeno obezbeđivanje:

1/6 Vidi galeriju Anja Todorović Foto: Printscreen/Instagram, Kurir Televizija, Petar Aleksić

- Razmišljam o pokretanju biznisa, ali čekam još malo da nagomilam kapital. Volela bih prvenstveno stambeno da se obezbedim u Beogradu. Pošto sam ceo život živela u kući, više bih volela da kupim plac i sagradim veliku kuću sa dvorištem po svojoj želji nego da kupim stan. Dala sam sebi rok od dve godine, odnosno do svoje 30. godine, da to u potpunosti ostvarim, a u tome bi mogao da pomogne i honorar iz rijalitija - zaključila je Anja u razgovoru za pomenuti medij.

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