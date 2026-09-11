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Nekadašnja rijaliti učesnica Marija Kulić i majka Miljane Kulić, oglasila se o navodnoj aferi njene ćerke i prijateljice Jasenke Cindrić. Tom prilikom je demantovala da je ikada među njima bilo ičega sem prijateljstva.

Foto: Printscreen

Nakon što se Jasenka u "Eliti 10" našalila sa Miljanom Kulić tako što je pred cimerima rekla da su njih dve bile u vezi, izazvala je lavinu komentara, zbog čega je između nje i Miljane nastao rat. Sada se o svemu oglasila i Marija Kulić.

Marija je na svom Jutjub kanalu detaljno opisala kako je izgledalo njihovo upoznavanje sa Jasenkom.

1/9 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen

"Više sam ja provela vremena sa Jacom, nego Miljana"

- Meni para uši i oči Miljanino ponašanje prema Jasenki. Objasniću vam da je Jasenka ženica koju ne poznajemo dugo i da nam je ona jako dugo pisala po društvenim mrežama. Ona je nas pozvala da nas ugosti u Hrvatskoj i već tada se osetila njena pričljivost i hiperaktivnost. Međutim, meni je Miljana već tada rekla da joj je ona prenaporna. Više vremena sam ja provodila sa Jacom, nego Miljana - započela je Marija.

Zatim je Marija objasnila kako su Jacu ugostile u Nišu, ali da je više vremena sa njom provodila ona, a ne Miljana.

"Rekla sam joj da prespava ovde"

- Nakon toga, mi smo Jacu ugostile u Nišu ja sam joj se posvetila, Miljana nije takva i ne može previše da izdrži priču. Spavala je u hostelu blizu naše kuće, a kada ostanemo da sedimo malo duže ja joj kažem da prespava ovde - rekla je Marija, a zatim je demantovala priče da je između Miljane i Jace postoji nešto više od prijateljstva.

1/5 Vidi galeriju Miljana i Marija Kulić Foto: printscreen YT

- Hoću da vam kažem da nikakvih se*sualnih konotacija između njih dve nije bilo i da bih ja to prva primetila. Niti je Miljana bila zainteresovana, a niti sam ja primetila da jeJaca prema Miljani konkretno ima neke simpatije, u smislu da su lezbejke ili pripadnice gej populacije. Isto tako vam moram reći da smo Miljana i ja posumnjale da je Jaca ili bi ili lezbejka na osnovu njenog hoda, načina oblačenja i sedenja. Ipak, ona je jako dobra osoba i svaki put je prećutala Miljani. Jaca nije nimalo glupa i znam da ćuti donekle i zbog mene - zaključila je Marija.

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