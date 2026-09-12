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Nenad Marinković Gastoz godinama osvaja srca publike, najpre preko svog Jutjub kanala, a kasnije kao jedan od jačih rijaliti igrača u "Eliti".

Ovih dana se posebno govorilo i pisalo o njemu, nakon što je novi učesnik "Elite 10" Mali Velja izneo da mu je Gastoz pretio zbog Anđele Đuričić, koja je Veljku, kako kaže, simpatična, a koja je sa Nenadom nedavno raskinula.

1/5 Vidi galeriju Nenad Marinković Gastoz igra igru sa Anđelom Foto: Printscreen Instagram

O njegovom životu se mnogo priča, međutim malo ko zna nešto o njegovom poreklu. Interesantno je to što je Gastozov pradeda čuveni glumac Stanojlo Marinković koji je ostao upamćen po ulozi u kultnom filmu "Ko to tamo peva" Slobodana Šijana.

Njegova epizodna uloga u kultnom filmu i scena u kojoj stariji čovek zabranjuje putnicima iz legendarnog autobusa firme Krstić da pređu preko njegovog oranja jedna je od najupečatljivijih scena domaće kinematografije, a izreke:" Dalje nećeš moći" i "Bušiii", i danas se rado citiraju.

Foto: Screenshot Youtube

Osim toga, Gastozov pradeda se pojavljivao i u čuvenom filmu "Maratonci trče počasni krug" u kom je igrao seljaka koji kuka da nema više snage da čisti bunar. Stanojlo se, takođe, pojavio još i u ostvarenjima kao što su "Najlepše doba","Kako sam sistematski uništen od idiota", a preminuo je 2000. godine u 91. godini života.

Foto: Screenshot Youtube

Gastoz se slomio pred Anđelin ulazak u "Elitu 10"

Podsetimo, Anđela Đuričić pozdravila se sa dragim ljudima pred ulazak u rijaliti, a poseban emotivan bio je njen bivši dečko Gastoz.

Gastoz je okupio Anđeline najbliže prijatelje i ljude koji joj mnogo znače, pa je iznenađenje brzo preraslo u emotivan oproštaj. Umesto slavlja u kojem će svi uživati, poslednji trenuci druženja doneli su i suze, naročito kod Gastoza.

1/6 Vidi galeriju Gastoz i Anđela Foto: Printscreen Instagram

On nije uspeo da obuzda emocije kada je došlo vreme da se pozdravi sa Anđelom. Čvrsto ju je držao u zagrljaju, ljubio u kosu i lice, dok je pokušavao da zadrži suze. Ipak, u jednom trenutku emocije nij emogao da obuzda pa je zaplakao.

Anđela je atmosferu sa ovog okupljanja podelila sa pratiocima na Instagramu, a upravo su fotografije na kojima je Gastoz vidno potresen izazvale brojne reakcije. Njegov izraz lica govorio je više od bilo kakvih reč.

Inače, Anđela je na samom ulasku u rijaliti otkrila da više nisu zajedno, a OVDE možete pročitati šta je sve rekla.

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