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Marija Kulić, nekadašnja rijaliti takmičarka i majka Miljane Kulić redovno prati aktuelnosti u Beloj kući tokom jubilarne desete sezone rijalitija, a sada se oglasila i dala svoj sud o odnosu Stefana Karića i Anđele Đuričić.

Marija se oglasila na svom profilu na Instagramu i iznela svoju analizu njihovog ponašanja tokom žurke na imanju.

Foto: Printscreen Instagram

- Po meni su Karić i Anđela zaljubljeni. Posmatram sve i žurku. Mnogo se daju u raspravama. To sam sama sebi konstatovala na žurci. Vidi se iz aviona - napisala je Marija na svom Instagram profilu.

Ipak, ona se tu nije zaustavila, nego je objasnila zbog čega Karić još uvek nije preduzeo konkretan korak prema Anđeli.

- Karić ne može da pronađe način da joj priđe. Kao deca u predškolskom, svađaju se kada se simpatišu - dodala je Marija.

1/7 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

U narednim danima ostaje da vidimo da li su Marijine prognoze tačne, ili između Anđele i Stefana ne postoji simpatisanje.

Anđela: Karić je prešao granicu

Podsetimo, Anđela je pred ulazak u "Elitu 10" objavila svoj raskid sa Gastozom, istakavši da joj rastanak teštko pada, a onda se osvrnula na svoj odnos sa Stefanom:

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscrean, Printscreen, Kurir

- Iskreno, rastanak od Gastoza mi teško pada, emocija je tu, postojeća je i velika je, ali moram da otkrijem da Gastoz i ja nismo zajedno. Nije realno, 10 meseci smo odvojeni fizički, ako je nešto suđeni da bude, biće svakako. Valjda je tako trebalo. Meni sestra treba da se porodi, stalno o svemu razmišljam. Sve će na dobro doći, ima svega - otkrila je Anđela i dodala:

- Ja sam rekla sve što sam imala o Kariću, ja sa njim da budem dobra, to ne postoji. On je prešao neke granice u svakom mogućem smislu i tu povratka nema. Nova rutina je to što ću trenirati aktivno - poručila je ona.

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