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Prva diskvalifikovana takmičarka "Elite 10" Dajana Jamini Amazonka se oglasila po izlasku iz rijalitija, pa otkrila šta se tačno desilo, ali i koji su joj naredni planovi.

Tokom njenog boravka u "Eliti" došlo je do dramatičnog okršaja između nje i Nevene Vukojević. Sve se odigralo kada je Veliki šef zadao učesnicima zadatak da se predstave u roku od pet minuta, a onda je usledio haos.

Foto: Printscreen

U sekundi je nastao fizički i verbalni napad, a onda je reagovalo obezbeđenje, kako bi sprečili teže posledice ovog sukoba, a između ove dve takmičarke su se uvrede samo nizale.

"Imam povrede, tužiću je"

Amazonka je sada rešila da progovori o incidentu:

- Nisam ni ja očekivala da ću biti diskvalifikovana. Mislila sam da ću daleko da doguram, ali desilo se šta se desilo, tuča sa Nevenom, oporavljam se, imam povrede. Tužiću je, danas idem kod lekara - rekla je za Republiku.

Ozbiljan prekršaj

Foto: Printscreen

Podsetimo, Amazonka je bacila Neveni džak garderobe u jezero, a Vukojevićeva ju je fizički napala.

Iako se na kameri ne vidi jasno šta se dogodilo, verujemo da je prekršaj bio ozbiljan jer se u jednom momentu čuo vrisak, a onda i uzvik:

"Krv ti ide"

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