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Slađa Lazić Poršelina progovorila je u "Eliti 10" o odnosu Maje Marinković i njenog oca Radomira Takija Marinkovića.

Ona nije birala reči kada je govorila o njima, a otkrila je brojne nepoznate stvari koje je videla dok je bila s Majom bliska prijateljica

Počela je s tim da je Maja promenila mnogo partnera u rijalitiju i da to opravdava time da, kako je izjavila Marinkovićka, ona živi u rijalitiju.

- Maja Marinković promenila je 18 ili 19 partnera, sećam se da je bio spisak u Magazin In-u, Maja je jedva stala na jednu karticu. Imala je po 4, 5 muškaraca po sezoni. Rekla je: "Pa ja ovde živim život". Čekaj, i ja ovde živim život pa ih nisam toliko promenila. Da se razumemo, ja nemam ništa protiv intimnih odnosa u rijalitiju, ja nisam moralna gromada odmah da se zna, nego ona sebe naziva insistucijom i moralnom gromadom - rekla je Poršelina, pa prešla na Takija.

Maja izdržava Takija

-  Spomenula sam njenog oca Takija, koji prodaje na pijaci. Vi ne znate, ja sam se družila sa njom, on mora u javnosti da je veliča, da diže svoju Maju u nebesa, a privatno joj stalno govori da nikada neće biti Ana Korać, Stanija Dobrojević. Svakog dana joj u kući to govori. 

Poršelina tvrdi da Taki nema para, već da troši Majin novac.

Maja Marinković i Taki Marinković Foto: Shutterstock, Petar Aleksić, Privatna Arhiva, Printscreen/Instagram

- Ona izdržava svog oca, ne znam da li ste to znali. Taki ne zarađuje, čula sam i da je ogromna stipsa. Uzme Majin novac da bi se eksponirao u javnosti i da bi neka klinka pala na njega, a neba leba da jede. Najsmešnij emi je bilo kada smo gledale gde ćemo na letovanje, rekao nam je da uzmemo apartman od 30 evra, da odemo negde u brdo, ja sam rekla: "Izvini, Taki, ako Maja već priča da odlično zarađuje u rijalitiju, da ima najveći honorar, onda trebamo da odemo u luksuzni hotel".

Milan ju je podsetio da je van rijalitija govorila da su se Maja i Taki tukli.

- Da, da. Taki je Majina služavka, zove ga i kaže da joj donese da jede. Strašne stvari je pričala za svog oca, u smislu: "jao, Slađo, što nisi krenula sa nama na plažu". Mene je bio blam da idem sa njim, jer oni hoće da imaju glavnu baldahinu na plaži, a da naruče kiselu vodu. Ja to ne mogu, mene je blam od toga. On ne dozvoljava da Maja troši pare, a možete li da zamislite da je došao kod nas u apartman onako šugav i prljav pošto je spavao u kolima jer nije hteo da plati apartman. Čovek koji živi život nekog pijačara, a u javnosti glumi nekog bogataša.

Slađa Lazić Poršelina Foto: Kurir, Petar Aleksić

Slađa je potom iznela detalje iz njihovog stana.

- Ljudi, kada sam ušla u kupatilo, to je možda kao što je bilo kod maje babe pre 120 godina. Nije mi išlo to, Maja ovamo bunde od nerca, avioni, kamioni, a ovamo nemaš hleba da jedeš. 

Opsednuta Filipom Carem

Slađa se potom vratila na Maju.

- Ona mora da nađe dečka u rijalitiju da bi s*ksualno opštila sa njim. Ona opšti bez ljubavi. Najviše je opsednuta Carevim polnim organom. Maja je devojka lakog morala i nikakav prijatelj.

Maja Marinković i Filip Car Foto: Nenad Kostić, Petar Aleksić, Printscreen

Tada je ispričala kako je Maja zvala Filipa Cara.

- Bila sam na moru kada je zvala Cara sa lažnih brojeva, ond anjegovu majku, maltretirala je njegovog oca, pa sestru. Fizički izgleda fantazija, namestila se u fulu, tu ne mogu ništa da kažem, samo s tom budalom nemaj odnose niti je kući vodi. 

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Slađa Poršelina progovorila u emisiji o Majinom i Takijevom privatnom životu, dok je Filip Car porodici dao dozvolu za tužbu.

Slađa Poršelina iznela je niz oštrih komentara o Maji Marinković i njenom ocu u emisiji “Gledanje snimaka”, čime je tema odnosa u porodici Marinković ponovo dospela u žižu. Tokom prikazivanja video klipa na televiziji Pink, Poršelina je govorila o svom viđenju njihovih privatnih odnosa i svakodnevnih situacija, a Filip Car je takođe dao porodici dozvolu da preduzme pravne korake protiv njegove bivše partnerke.

Poršelina o odnosima sa Majom i Takijem Marinković

Poršelina je istakla da je Maja u rijalitiju promenila veliki broj partnera, a njene izjave su izazvale reakcije među učesnicima. Naglasila je i da je često slušala kako Taki govori svojoj ćerki da „nikada neće biti Ana Korać“, dok je, prema njenim rečima, koristio Majin novac za naručivanje pića.

Detalji iz privatnog života i reakcija Filipa Cara

U nastavku izlaganja, Poršelina je navela da je posetila stan porodice Marinković i opisala uslove koji su je iznenadili. Posebno se osvrnula na svakodnevne situacije, kao i na Takijev odnos prema Maji. Poršelina je izjavila: „Taki je Maji služavka, strašne stvari je pričala za svog oca… On je onako šugav i prljav došao u naš apartman, spavao je u kolima, živi život kao pijačar.“

Porodica Marinković i pravni koraci

Tokom emisije, Filip Car je dao porodici zeleno svetlo za eventualnu tužbu protiv njegove bivše partnerke. Poršelina se posebno osvrnula na Majino ponašanje i njene prethodne veze, ističući da su određene teme često bile predmet razgovora među učesnicima. Gledaoci su komentarisali izrečene stavove, a priča o porodici Marinković izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.