"TAKI JE PIJAČAR KOJI U JAVNOSTI GLUMI BOGATAŠA" Slađa Poršelina ocrnila Maju Marinković i njenog oca: Došao je prljav i šugav u naš apartman
- Slađa Poršelina je u 'Eliti 10' iznela niz uvreda na račun Maje Marinković, tvrdeći da je promenila veliki broj partnera u rijalitiju.
- Ona je rekla i da Taki živi od Majinog novca, da je stipsa i da u javnosti glumi bogataša, dok privatno ćerki govori da nikada neće biti Ana Korać ili Stanija Dobrojević.
Slađa Lazić Poršelina progovorila je u "Eliti 10" o odnosu Maje Marinković i njenog oca Radomira Takija Marinkovića.
Ona nije birala reči kada je govorila o njima, a otkrila je brojne nepoznate stvari koje je videla dok je bila s Majom bliska prijateljica.
Počela je s tim da je Maja promenila mnogo partnera u rijalitiju i da to opravdava time da, kako je izjavila Marinkovićka, ona živi u rijalitiju.
- Maja Marinković promenila je 18 ili 19 partnera, sećam se da je bio spisak u Magazin In-u, Maja je jedva stala na jednu karticu. Imala je po 4, 5 muškaraca po sezoni. Rekla je: "Pa ja ovde živim život". Čekaj, i ja ovde živim život pa ih nisam toliko promenila. Da se razumemo, ja nemam ništa protiv intimnih odnosa u rijalitiju, ja nisam moralna gromada odmah da se zna, nego ona sebe naziva insistucijom i moralnom gromadom - rekla je Poršelina, pa prešla na Takija.
Maja izdržava Takija
- Spomenula sam njenog oca Takija, koji prodaje na pijaci. Vi ne znate, ja sam se družila sa njom, on mora u javnosti da je veliča, da diže svoju Maju u nebesa, a privatno joj stalno govori da nikada neće biti Ana Korać, Stanija Dobrojević. Svakog dana joj u kući to govori.
Poršelina tvrdi da Taki nema para, već da troši Majin novac.
- Ona izdržava svog oca, ne znam da li ste to znali. Taki ne zarađuje, čula sam i da je ogromna stipsa. Uzme Majin novac da bi se eksponirao u javnosti i da bi neka klinka pala na njega, a neba leba da jede. Najsmešnij emi je bilo kada smo gledale gde ćemo na letovanje, rekao nam je da uzmemo apartman od 30 evra, da odemo negde u brdo, ja sam rekla: "Izvini, Taki, ako Maja već priča da odlično zarađuje u rijalitiju, da ima najveći honorar, onda trebamo da odemo u luksuzni hotel".
Milan ju je podsetio da je van rijalitija govorila da su se Maja i Taki tukli.
- Da, da. Taki je Majina služavka, zove ga i kaže da joj donese da jede. Strašne stvari je pričala za svog oca, u smislu: "jao, Slađo, što nisi krenula sa nama na plažu". Mene je bio blam da idem sa njim, jer oni hoće da imaju glavnu baldahinu na plaži, a da naruče kiselu vodu. Ja to ne mogu, mene je blam od toga. On ne dozvoljava da Maja troši pare, a možete li da zamislite da je došao kod nas u apartman onako šugav i prljav pošto je spavao u kolima jer nije hteo da plati apartman. Čovek koji živi život nekog pijačara, a u javnosti glumi nekog bogataša.
Slađa je potom iznela detalje iz njihovog stana.
- Ljudi, kada sam ušla u kupatilo, to je možda kao što je bilo kod maje babe pre 120 godina. Nije mi išlo to, Maja ovamo bunde od nerca, avioni, kamioni, a ovamo nemaš hleba da jedeš.
Opsednuta Filipom Carem
Slađa se potom vratila na Maju.
- Ona mora da nađe dečka u rijalitiju da bi s*ksualno opštila sa njim. Ona opšti bez ljubavi. Najviše je opsednuta Carevim polnim organom. Maja je devojka lakog morala i nikakav prijatelj.
Tada je ispričala kako je Maja zvala Filipa Cara.
- Bila sam na moru kada je zvala Cara sa lažnih brojeva, ond anjegovu majku, maltretirala je njegovog oca, pa sestru. Fizički izgleda fantazija, namestila se u fulu, tu ne mogu ništa da kažem, samo s tom budalom nemaj odnose niti je kući vodi.