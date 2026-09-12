Slađa Poršelina progovorila u emisiji o Majinom i Takijevom privatnom životu, dok je Filip Car porodici dao dozvolu za tužbu.

Slađa Poršelina iznela je niz oštrih komentara o Maji Marinković i njenom ocu u emisiji “Gledanje snimaka”, čime je tema odnosa u porodici Marinković ponovo dospela u žižu. Tokom prikazivanja video klipa na televiziji Pink, Poršelina je govorila o svom viđenju njihovih privatnih odnosa i svakodnevnih situacija, a Filip Car je takođe dao porodici dozvolu da preduzme pravne korake protiv njegove bivše partnerke.

Poršelina o odnosima sa Majom i Takijem Marinković

Poršelina je istakla da je Maja u rijalitiju promenila veliki broj partnera, a njene izjave su izazvale reakcije među učesnicima. Naglasila je i da je često slušala kako Taki govori svojoj ćerki da „nikada neće biti Ana Korać“, dok je, prema njenim rečima, koristio Majin novac za naručivanje pića.

Detalji iz privatnog života i reakcija Filipa Cara

U nastavku izlaganja, Poršelina je navela da je posetila stan porodice Marinković i opisala uslove koji su je iznenadili. Posebno se osvrnula na svakodnevne situacije, kao i na Takijev odnos prema Maji. Poršelina je izjavila: „Taki je Maji služavka, strašne stvari je pričala za svog oca… On je onako šugav i prljav došao u naš apartman, spavao je u kolima, živi život kao pijačar.“

Porodica Marinković i pravni koraci

Tokom emisije, Filip Car je dao porodici zeleno svetlo za eventualnu tužbu protiv njegove bivše partnerke. Poršelina se posebno osvrnula na Majino ponašanje i njene prethodne veze, ističući da su određene teme često bile predmet razgovora među učesnicima. Gledaoci su komentarisali izrečene stavove, a priča o porodici Marinković izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.