"JA SE PORAĐAM, A TI ME VARAŠ U NAŠEM KREVETU" Pevačicu muž izdao s konobaricom u najranjivijem trenutku, a onda im je postavila zamke
- Vesna Rivas je ispričala da ju je muž prevario sa konobaricom dok se porađala, što je doživela kao najveću izdaju.
- Nakon izlaska iz bolnice postavila im je zamke i naterala supruga da hitno napusti stan.
Pevačica, ali i nekadašnja učesnica rijalitija, Vesna Rivas govorila je o bolnim trenucima iz njenog života, koji nikoga ne ostavljaju bez reakcije. Ona se prisetila ranjive situacije, kada ju je, dok se porađala, suprug prevario sa konobaricom.
Kako je i sama priznala, afera njenog supruga i izvesne konobarice nije se dogodila odjednom. Vesna je još pre porođaja imala sumnje da se nešto dešava između njenog muža i komšinice koja ima svoj kafić i radi kao konobarica.
Vesna je u to vreme bila u blagoslovenom stanju i poznata javnosti, a na preljubu je rešila da reaguje bez burnih scena.
"Pržiću vas oboje na tihoj vatri"
- Zadnjih par meseci on se uhvatio sa tom komšinicom koja drži kafić, konobaricom. Znam koliko me voli i da me neće ostaviti, pa sam rešila: "Pržiću ja vas oboje na tihoj vatri!" I tako je i bilo - izjavila je pevačica.
Komšinica je ubeđivala Vesnu da sa njenim mužem nema intimne odnose, da je pevačica sve to umislila. Međutim, nakon porođaja, po izlasku iz bolnice, Rivas je preuzela stvari u svohe ruke.
- Ja sam odmah ustala iz kreveta posle porođaja, pa vrtela telefone, postavila sam im zamke - otkrila je Vesna o tome kako ih je uhvatila u laži i naterala supruga da hitno oslobodi stan.
Doveo ljubavnicu u njihov krevet
Najveći emotivni udarac i izdaja za nju bio je postupak supruga koji je ljubavnicu doveo u njihov porodični dom i zajednički krevet.
- U momentu, kad se ja porađam, znači ja rađam najveći blagoslov od Boga, a ti mene tog momenta varaš, u našem krevetu, kako to boli! To je izdaja, to nije prevara, pola ljubavi je otišlo - poručila je pevačica svojevremeno za domaće medije.
"Bila sam žrtva nasilja"
Inače, pevačica je jednom prilikom otkrila i da tortura nije dolazila samo od emotivnih partnera, već primarno od oca koji nije odobravao njene životne izbore.
- Bila sam žrtva nasilja, bar pokušaja, ali sam uspela to da sasečem pa i po cenu života. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo - ispričala je pevačica prisećajući se stravičnih scena iz mladosti.
Nasilje je kulminiralo jedne večeri kada je njen otac, u pokušaju da je sustigne, nasrnuo na njenu majku. Taj trenutak je bio prelomna tačka za Vesnu.
- Zaletela sam se i otkinula mu deo mesa, utrčala sam u kuhinju da uzmem nož ili otkud znam u tom afektu šta sam htela da uradim - opisala je Vesna dramatičan trenutak samoodbrane.
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