Slušaj vest

Pevačica, ali i nekadašnja učesnica rijalitija, Vesna Rivas govorila je o bolnim trenucima iz njenog života, koji nikoga ne ostavljaju bez reakcije. Ona se prisetila ranjive situacije, kada ju je, dok se porađala, suprug prevario sa konobaricom.

Kako je i sama priznala, afera njenog supruga i izvesne konobarice nije se dogodila odjednom. Vesna je još pre porođaja imala sumnje da se nešto dešava između njenog muža i komšinice koja ima svoj kafić i radi kao konobarica.

1/9 Vidi galeriju Vesna Rivas na Kurir televiziji Foto: Kurir Televizija

Vesna je u to vreme bila u blagoslovenom stanju i poznata javnosti, a na preljubu je rešila da reaguje bez burnih scena.

"Pržiću vas oboje na tihoj vatri"

- Zadnjih par meseci on se uhvatio sa tom komšinicom koja drži kafić, konobaricom. Znam koliko me voli i da me neće ostaviti, pa sam rešila: "Pržiću ja vas oboje na tihoj vatri!" I tako je i bilo - izjavila je pevačica.

Restoran bez konobara Foto: Shutterstock

Komšinica je ubeđivala Vesnu da sa njenim mužem nema intimne odnose, da je pevačica sve to umislila. Međutim, nakon porođaja, po izlasku iz bolnice, Rivas je preuzela stvari u svohe ruke.

- Ja sam odmah ustala iz kreveta posle porođaja, pa vrtela telefone, postavila sam im zamke - otkrila je Vesna o tome kako ih je uhvatila u laži i naterala supruga da hitno oslobodi stan.

Doveo ljubavnicu u njihov krevet

Najveći emotivni udarac i izdaja za nju bio je postupak supruga koji je ljubavnicu doveo u njihov porodični dom i zajednički krevet.

- U momentu, kad se ja porađam, znači ja rađam najveći blagoslov od Boga, a ti mene tog momenta varaš, u našem krevetu, kako to boli! To je izdaja, to nije prevara, pola ljubavi je otišlo - poručila je pevačica svojevremeno za domaće medije.

"Bila sam žrtva nasilja"

1/8 Vidi galeriju Vesna Rivas nekad i sad Foto: Kurir Televizija, Facebook, Dado Đilas

Inače, pevačica je jednom prilikom otkrila i da tortura nije dolazila samo od emotivnih partnera, već primarno od oca koji nije odobravao njene životne izbore.

- Bila sam žrtva nasilja, bar pokušaja, ali sam uspela to da sasečem pa i po cenu života. Imala sam tu neku ludost i hrabrost kada me je otac tukao zbog izbora partnera. Čak me je šišao na ćelavo - ispričala je pevačica prisećajući se stravičnih scena iz mladosti.

Nasilje je kulminiralo jedne večeri kada je njen otac, u pokušaju da je sustigne, nasrnuo na njenu majku. Taj trenutak je bio prelomna tačka za Vesnu.

- Zaletela sam se i otkinula mu deo mesa, utrčala sam u kuhinju da uzmem nož ili otkud znam u tom afektu šta sam htela da uradim - opisala je Vesna dramatičan trenutak samoodbrane.

BONUS video: