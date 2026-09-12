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Nekadašnja učesnica rijalitija, Dalila Dragojević, danas živi potpuno drugačijim životom, nego u periodu kada smo je gledali na malim ekranima. 

Ona sada živi u Americi sa svojim izabranikom, a na društvenim mrežama je vrlo aktivna, te često sa pratiocima deli trenutke iz svog života. Tako je podelila i uspomenu iz detinjstva:

Dalila Dragojević
Foto: Printscreen Insatgram

- Moja Sultanija i ja - napisala je Dalila aludirajući na lutku koju drži na fotografiji. 

Inače, Dalila ovako izgleda danas:

Dalila Dragojević Foto: Printscreen/Instagram

Turbulentna prošlost ostavljena iza nje

Njen trenutni luksuzni životni stil u Americi sa dečkom Markom potpuna je suprotnost onome što je preživljavala pre nekoliko godina.

Podsećamo, Dalila je dospela u centar nezapamćenog medijskog skandala tokom učešća u "Zadruzi 5", kada je javno, pred milionima gledalaca, prevarila svog tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića sa Filipom Carom. Ovaj ljubavni trougao mesecima je tresao region, a nakon izlaska iz rijalitija, usledio je i zvaničan razvod od Dejana.

Dejan Dragojević Foto: Printscreen

Dok Dalila obilazi Las Vegas i troši hiljade evra na dizajnerske komade, njen bivši suprug Dejan Dragojević potpuno je promenio svoj život. On uživa u miru daleko od sličnih skandala.

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23:10
STARS 12.09.2026. Izvor: Kurir TV