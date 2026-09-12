ZNATE LI KO JE DEVOJČICA SA SLIKE? Varala muža na njegove oči, razvela se, a onda promenila život iz korena i otišla iz Srbije
- Dalila Dragojević danas živi u Americi sa izabranikom Markom i na mrežama deli uspomene iz detinjstva i svakodnevicu.
- Nekadašnja rijaliti učesnica iza sebe je ostavila turbulentnu prošlost, uključujući prevaru Dejana Dragojevića sa Filipom Carom i kasniji razvod.
Nekadašnja učesnica rijalitija, Dalila Dragojević, danas živi potpuno drugačijim životom, nego u periodu kada smo je gledali na malim ekranima.
Ona sada živi u Americi sa svojim izabranikom, a na društvenim mrežama je vrlo aktivna, te često sa pratiocima deli trenutke iz svog života. Tako je podelila i uspomenu iz detinjstva:
- Moja Sultanija i ja - napisala je Dalila aludirajući na lutku koju drži na fotografiji.
Inače, Dalila ovako izgleda danas:
Turbulentna prošlost ostavljena iza nje
Njen trenutni luksuzni životni stil u Americi sa dečkom Markom potpuna je suprotnost onome što je preživljavala pre nekoliko godina.
Podsećamo, Dalila je dospela u centar nezapamćenog medijskog skandala tokom učešća u "Zadruzi 5", kada je javno, pred milionima gledalaca, prevarila svog tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića sa Filipom Carom. Ovaj ljubavni trougao mesecima je tresao region, a nakon izlaska iz rijalitija, usledio je i zvaničan razvod od Dejana.
Dok Dalila obilazi Las Vegas i troši hiljade evra na dizajnerske komade, njen bivši suprug Dejan Dragojević potpuno je promenio svoj život. On uživa u miru daleko od sličnih skandala.
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