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Dragan, otac Bore Santane, preminuo je nedavno nakon četvrtog moždanog udara, a njegov sin ostao je slomljen i neutešan, a sada je javno iskazao žal za ocem.

Uz zajedničku fotografiju iz perioda kada je bio dečak, Bora je podelio izuzetno emotivnu poruku:

- Tata i ja...Odmalena je bio uz mene i znao moj put - napisao je Bora uz emotikone slomljenog srca, a na fotografiji je držao harmoniku.

Foto: Printscreen Instagram

"Mozak mu je bio mnogo oštećen"

Podsećanja radi, Bora je za domaće medije govorio o detaljima smrti svog oca:

- Drago mi je da ste ovde. Znate svi, desilo se to s ocem što se desilo. Ne bih sebi mogao da oprostim nikad da sam bio unutra a da je preminuo, ljudi bi pričali svašta. Imao je moždane udare par godina zaredom. Kad je stigao ovde trebalo je da ga obiđem, bio je emotivan momenat, plakao sam. Rekao sam mu: "Šta god treba, tu sam". Dobio je moždani u Crnoj Gori. Doktor mi je odmah rekao, kad sam došao dole, da ne može da se spasi. Mozak mu je bio oštećen mnogo, on je bio jak čovek. Mnogo mi je teško bilo. Posle sedam dana je preminuo. Nemam volju ni za šta, ni za muziku, osećaj je da treba nešto da ispoštujem, ali ne mogu da nastavim. Oprostio sam se ja od njega dok je bio u besvesnom stanju, kad je sveštenik bio, isplakali smo se svi mi - rekao je Bora za Blic prvo i nastavio:

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Bio sam u šoku. Nisam ja vozio do tamo, rođak je vozio. Dva prijatelja su išla sa mnom. Morali smo da vraćamo dva autmobila. Moram da se zahvalim Milici i Željku Mitroviću, hteli su i helikopter da angažuju, da bude transfer takav, ali nije moglo to da se uradi, nekad nije do novca. Džabe sve... Ko je došao na sahranu, došao je, lepo je kad ljudi dođu, da mi se nađu. Ne mogu nikome da zamerim ko nije bio. Nemam ja tamo neke prave prijatelje. Jelena Pešić, Miki Đuričić, Milan Milošević, Kačavenda, svi oni su bili.Ispoštovala me je Milena, svaka joj čast na tome. Sale Luks je bio, Taki, Marijana Zonjić... Drago mi je kad sam video te ljude u tako teškim situacijama - kazao je potom.

1/9 Vidi galeriju Sahrana oca Bore Santane Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Matora mi nije izjavila saučešće"

- Matorin brat od strica je došao. Ja sam kod njene majke bio na sahrani. Nije mi ni saučešće Matora izjavila. Od Matore ne očekujem ništa. Ona nije dobar čovek, neću da pričam o njoj. To ću uvek da pričam. Sa većinom ljudi iz rijalitija ne želim nikakvu komunikaciju. To su rijaliti "bezdinarkovići", tako ih zovem. Nemaš pare da platiš piće! Velikog šefa i šeficu ne mogu da odbijem, tu radim. Od početka smo ulazili za nulu. U drugoj sezoni smo zaradili neke male pare, pa je tako sve išlo, malo po malo... Za dve godine imao sam razvod, gradnju kuće, selidbu, rijaliti, smrt oca... Nisam spreman za narednu sezonu. Rekao sam to i Šefu. Neću da se brukam - istakao je Bora Santana.

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