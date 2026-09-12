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U "Elitu" je učesnicima stiglo važno pismo od Velikog šefa. Oni su izvlačili koverte kojima su napisana pitanja za njih pa su izneli odgovore.

1/6 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Ko bi probao najradije zabranjeno voće? - glasilo je pitanje.

- Moj drug, Filip Car - kazao je Karić.

- Ko bi prvi pobegao iz Elite? - glasilo je pitanje.

- Jasenka - kazao je Karić.

- Ko bi najradije izdao prijatelja? - glasilo je pitanje.

- Anđela - kazala je Miljana.

- Ko bi najlakše oprostio prevaru? -glasilo je pitanje.

- Filip - kazala je Miljana.

- Ko bi prvi napravio ljubomornu scenu? - glasilo je pitanje.

- Matora - kazao je Ivan.

- Ko bi se najbrže zaljubio u pogršnu? - glasilo je pitanje.

- Ja - rekao je Ivan.

- Ko bi najpre osvojio najviše žena, odnosno muškaraca? - glasilo je pitanje.

- Leon i Bilja - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku teksta.

Diskvalifikovana učesnica se oglasila

Podsetimo, prva diskvalifikovana takmičarka "Elite 10" Dajana Jamini Amazonka se oglasila po izlasku iz rijalitija, pa otkrila šta se tačno desilo, ali i koji su joj naredni planovi.

Tokom njenog boravka u "Eliti" došlo je do dramatičnog okršaja između nje i Nevene Vukojević. Sve se odigralo kada je Veliki šef zadao učesnicima zadatak da se predstave u roku od pet minuta, a onda je usledio haos.

U sekundi je nastao fizički i verbalni napad, a onda je reagovalo obezbeđenje, kako bi sprečili teže posledice ovog sukoba, a između ove dve takmičarke su se uvrede samo nizale.

Foto: Printscreen

"Imam povrede, tužiću je"

Amazonka je rešila da progovori o incidentu:

- Nisam ni ja očekivala da ću biti diskvalifikovana. Mislila sam da ću daleko da doguram, ali desilo se šta se desilo, tuča sa Nevenom, oporavljam se, imam povrede. Tužiću je, danas idem kod lekara - rekla je za Republiku.

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