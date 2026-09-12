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Nebojša Kostrešević, publici poznatiji kao Neša Twins, nedavno je uplovio u bračne vode sa svojom izabranicom Magdalenom, kojoj je izgovorio sudbonosno "da".

Iza Neše je već tri braka, a kako je istakao u intervjuu, četvrti put neće stati pred oltar.

Foto: Branko

- Što kažu treća sreća. Imao si hrabrost da staneš na ludi kamen, ali to nije ludi kamen za mene. To je mudri kamen. Jel’ tako? Jer čovek kroz život kako stari, kroz svakakva dela koja je doživeo može i da uči i sazreva. I mislim da ću biti sigurno bolji nego u prvom i drugom braku. Zreliji sigurno. Neće biti četvrti put to sam dao obećanje Bogu, pa supruzi - rekao je Neša za "Blic", ističući da je dan kada je oženio Magdalenu bio savršen:

- Nisam hteo da javnosti obznanjujem taj dan, kažu da ne treba unapred govoriti neke stvari koje treba da se izdešavaju, koje su za mene bitne u životu. Bio je to divan dan. Moj prvi kum koji je major u vazduhoplovstvu, Mladen Savić i Miki, klavijaturista Zorane Pavić - oni su mi omogućili da sletim na taj dan gde je bilo venčanje u Borči. Bilo je divno leteti sa helikopterom. Veliki adrenalin.

1/5 Vidi galeriju Neša Twins nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Printscreen, printscreen YT

"Nijedna žena ne može da me smiri"

Neša je, takođe, istakao da Magdalena ima mirnu narav i karakter što njemu naročito prija.

- Magdalena i ja smo već dve godine zajedno. Kroz život sam imao jako puno žena i brzih veza i sporijih veza, ali sam naučio da čovek treba da pripremi svaku vezu kroz upoznavanje. Kaže misao: “da upoznate tajnu osobu srca njenoga”, a to može samo kroz jedan period da čovek upozna devojku bez ikakvih strastvenih, dodira, da popričamo kao zrele osobe, da vidimo da li imamo ista gledišta kroz život. I onda kroz to neko druženje od mesec, dva čovek upozna tu osobu i mislim da je sigurno postavljen bolji temelj za zajednički život za dalje, nego kad se to bzo sve desi, a nisi ni upoznao. To ne znači sada i ovo sto posto garancija. Mi uvek imamo izazove. Ona ima divne osobine, blaga je. Ja sam isto osoba koja ne voli da se svađa. Volim na miran način da bilo koji problem koji se desi u životu da ga rešavam na miran način. I osoba sam koja se jako brzo odljuti. Nisam osoba kojoj treba danima da da se odljuti. Drago mi je što je Magdalena takva osoba. Mlađa je od mene osam godina - rekao je on i dodao:

1/9 Vidi galeriju Ena i Neša Twins Foto: Printscreen

- Mislim da ne može nijedna žena da me smiri. Ja sam 2004. godine išao u Jerusalim. Krstio sam se u tamo, kao mlada osoba sam počeo sa muzikom da se bavim već 1993. godine i već ubrzo sam prošao čitav svet i sve što nudi estrada. I to je sve neka sreća, ali nije stalna, ona nestaje kao pesak koji kroz ruku prođe. Ja sam to kao mlad shvatio i onda sam se okrenuo Bogu i ka unutrašnjem zadovoljstvu.

Više od 200 zvanica na slavlju

- Bio je to krug od 210, to su najbliži koje sam ja pozvao. Mogao sam sigurno još toliko da pozovem. Venčali smo se u Borči u crkvi. Moja sestra je organizovala hor i stvarno je bilo jedno divno venčanje. Kod nas je bila prvo akustična gitara, pa kasnije Renato Henc koji je odlično svirao i pjevao i Pavarottija i narodnu muziku i zabavnu muziku. Pa posle njega sam iznajmio jedan bend koji sviraju englesku muziku, pa Bili King. Sve je bilo šaroliko što se tiče muzike. Pa Zorana Pavić, Lina, pa Ella B, Mina Kostić. Divan program, divna atmosfera i kulturiška ljudi koji su bili. Bio sam baš srećan i samo sam gledao da sve ispoštujem. Dobra energija i zaista su ljudi došli od srca. Bilo je nekih koji je trebalo da dođu, pa nisu došli iz nekih razloga. Nisam nikome zamerio. Ja kažem nek dođu tu oni koji treba da budu.

O Mini i Kasperu

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić i Kasper Foto: screenshot pink tv, Printscreen

S obzirom na to da se na spisku zvanica na svadbi našla i njegova prijateljica i koleginica Mina Kostić, koja je došla u društvu verenika Maneta Ćuruvije, poznatijeg kao Kasper, Neša ističe da je Mina srećnija nego ikad.

- Ja sam njih upoznao lično. Mina je srećna pored njega i meni je on emotivac. Šta je on sve radio kroz život, nemam pojma, ali ja vidim da ipak on nju voli, i siguran sam 100 odsto da on ima jednu emotivnu jaku crtu i to je jako dobro što čovek ima emociju, jer u suštini se kaže da “ljubav je Bog”. Glavna njegova osobina je emocija, ljubav. Mi smo svi ovde u dualnosti nesavršeni, ali on je pokazao pored svega ovog što se izdešavalo da je uz nju i zaista bih voleo da to njihovo ostane večno, kao što želim i mojoj supruzi i meni i svakoj ljubavi koja se spoji da ostaju večno. Drago mi je da su bili kod nas na svadbi. Ja se sa Minom družim još od 1997. godine. Mina je prilično imala neke nesrećne veze i bila je jako i frustrirana šta je sve doživela u životu i videla se na njoj ta energija. Kad sam došao da joj vratim neki šal koji je zaboravila, a ona se tad zaljubila u Kaspera i ona izlazi na vrata i totalno druga osoba, energetski sija. Ja kažem: „Ooo, šta je ovo, šta ja to vidim?” A ona se kao postidi. Ja joj kažem: „Dođi ovamo da te zagrlim.” Ja sam nju video kao osobu koja je totalno se procvetala u jednu ženstvenu osobu. Nije više ono fajt osoba, nego se pretvorila u jednu žensku osobu. Sad to šta se izdešavalo ja iskreno ne znam tačno šta se izdešavalo. Vidim da su opet zajedno i da je srećna i daće Bog da tako ostane. Držim im fige - zaključio je on u razgovoru za pomenuti medij.

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