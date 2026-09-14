VAŽILA ZA NAJIRITANTNIJU, SA SVIMA SE SVAĐALA Nakon Velikog brata potpuno nestala, pa se pojavila u Zadruzi sa 46 kilograma manje (FOTO)
- Dragica Janičić ostala je upamćena kao jedna od najkontroverznijih učesnica Velikog brata, poznata po svađama i uzrečici 'mačkoooo'.
- Posle duže pauze vratila se u javnost 2017. ulaskom u Zadrugu, gde je rekla da se bavi hortikulturom, cvećarstvom i ručnom izradom garderobe.
Dragica Janičić ostala je upamćena kao jedna od najozloglašenijih učesnika Velikog brata i devojka koja se doslovno sa svima svađala, a njen emotivni i psihološki rolerkoster je više iritirao nego zabavljao gledaoce ovog formata.
Nestala nakon Velikog Brata
Njena uzrečica "mačkoooo" i provokacije mnoge su znale da izbace iz takta, a njoj je to mamilo osmeh.
Tada je Dragica govorila da je spisateljica koja ima nekoliko svojih knjiga. Dugo je nije bilo u javnosti, a onda se 2017. godine oprobala u rijaliti programu "Zadruga".
Zadruga
- Bavim se hortikulturom iliti cvećarstvom, ponekad i izradom garderobe ručnom. Nemam neko klasično zanimanje. Recimo bavim se kreativnim honorarnim radom i od tog živim - rekla je Dragica tada.
- Po meni jedini rijaliti koji je prosto nemoguće nadmašiti je veliki brat jer to je rijaliti koji je vrlo kvalitetno odrađen eksperiment sa akcentom na psihološkom stanju učesnika i neretko se može pomoći istima da odrastu, sazre, postanu tolerantniji i kvalitetniji ljudi - dodala je Dragica.
Ona je tada u rijaliti ušla sa 46 kilograma manje, a mnogi je nisu prepoznali kada su je ugledali na vratima Bele kuće.
Kurir.rs/Blic