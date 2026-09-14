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Dragica Janičić ostala je upamćena kao jedna od najozloglašenijih učesnika Velikog brata i devojka koja se doslovno sa svima svađala, a njen emotivni i psihološki rolerkoster je više iritirao nego zabavljao gledaoce ovog formata.

Nestala nakon Velikog Brata

Njena uzrečica "mačkoooo" i provokacije mnoge su znale da izbace iz takta, a njoj je to mamilo osmeh.

1/6 Vidi galeriju Dragica Janičić Foto: Printscreen

Tada je Dragica govorila da je spisateljica koja ima nekoliko svojih knjiga. Dugo je nije bilo u javnosti, a onda se 2017. godine oprobala u rijaliti programu "Zadruga".

Zadruga

- Bavim se hortikulturom iliti cvećarstvom, ponekad i izradom garderobe ručnom. Nemam neko klasično zanimanje. Recimo bavim se kreativnim honorarnim radom i od tog živim - rekla je Dragica tada.

- Po meni jedini rijaliti koji je prosto nemoguće nadmašiti je veliki brat jer to je rijaliti koji je vrlo kvalitetno odrađen eksperiment sa akcentom na psihološkom stanju učesnika i neretko se može pomoći istima da odrastu, sazre, postanu tolerantniji i kvalitetniji ljudi - dodala je Dragica.

1/5 Vidi galeriju Dragica Janičić Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube, Printskrin Youtube

Ona je tada u rijaliti ušla sa 46 kilograma manje, a mnogi je nisu prepoznali kada su je ugledali na vratima Bele kuće.

Kurir.rs/Blic