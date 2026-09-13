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Folk zvezda Stoja Novaković nakon nastupa u jednom beogradskom klubu za medije je prvi put govorila o sinu Milanu Popovu i njegovom ulasku u rijaliti program "Elita 10". Pevačica je otkrila da je za sinovljev ulazak u rijaliti saznala praktično poslednja i da nije imala nameru da utiče na njegovu odluku.

Kako je navela, svom nasledniku je pred ulazak dala kratak i jasan savet.

– Pamet u glavu, samo sam mu to rekla. Neka se pokaže kako zna i ume. On je čovek koji ima blizu 40 godina i troje dece. Tako da ja kao majka mogu samo da mu poželim da bude živ i zdrav. A sve ostalo, Bože moj, kako se predstavi, tako će i biti – ispričala je Stoja.

1/5 Vidi galeriju Milan Popov Foto: Kurir

Ona je naglasila da ne planira da provodi vreme pored ekrana prateći dešavanja u Šimanovcima.

"On mi nije centar sveta"

– Nisam ni saznala odmah da je ušao. Bila sam poslednja koja je saznala, ako verujete. Nemam vremena da gledam, niti želim da pratim. Meni on nije jedini centar sveta. Imam ja i njegovu decu, svoje unuke i svoj život. Čovek koji ima skoro 40 godina mora sam da vidi šta će i kako će i da se snađe – poručila je pevačica.

Na pitanje da li mu je bilo šta zabranila pred ulazak u rijaliti, Stoja je objasnila da odraslom čoveku sa bogatim životnim iskustvom niko ne može naređivati.

1/5 Vidi galeriju Stoja Novaković sa sinom Milanom Foto: Privatna Arhiva, Prinscreen srbija_showbizz/Instagram, printscreen srbija_showbizz

– Ne može nikome ništa da se zabrani kada je svoj čovek. Ko ima decu i dva braka iza sebe, šta ja njemu mogu da zabranim? Da li postoji majka koja može odraslom sinu nešto da zabrani? – zaključila je ona.

Inače, Stojin sin je u "Eliti" smuvao 15 godina mlađu devojku.