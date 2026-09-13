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Bivši rijaliti učesnik Asmin Durdžić ne prestaje da privlači pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama, a ovog puta je opasno isprozivao Jovanu Tomić Matoru i njenu devojku.

"Zamisli Matora napada Stefana Karića zbog nekih poruka, a brani čoveka koji joj je otresao najveću ljubav na jednu noć dok je matora gledala i plakala', počeo je Asmin, pa dodao:

"To je što sam govorio Matora je najveći dupljak koja nema stava ni karaktera! To se videlo na spisku od 78 ljudi kojih je ona izdala! Ali možda mora tako da joj novi drug na opali Draganu na jedno veče!'.

Asmin Durdžić Foto: Kurir

Ova objava je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Isprozivao Filipa Cara

Asmin je nedavno ozbiljnije optužbe koje se tiču Filipovog odnosa prema detetu koje je dobio sa Aleksandrom Nikolić."Car tata rijalitija mi je isti kao mali Dača u telu Đoleta kralja ! Car vip samo ogovara ljude po ćoškovima i bivše devojke! Baš je tata rijalitija, predstavlja se kao veliki tata, a zašto ne priča kako je ukrao od svoje ćerke zlato koje im je podrška poslala i prodao to zlato da bi sebi kupio malo brašna za nosić" - šokirao je Asmin tvrdnjama o navodnim porocima bivšeg zadrugara.

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