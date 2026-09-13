ASMIN JAVNO UDARIO NA MATORU: Ona je najveći dupljak, na spisku je 78 ljudi koje je izdala!
- Asmin Durdžić je na društvenim mrežama žestoko isprozivao Jovanu Tomić Matoru i njenu devojku, uz niz uvredljivih poruka.
- Njegova objava izazvala je brojne komentare i reakcije na mrežama.
- Ranije je izneo i ozbiljne optužbe na račun Filipa Cara, uključujući tvrdnje o odnosu prema detetu i navodnim porocima.
Bivši rijaliti učesnik Asmin Durdžić ne prestaje da privlači pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama, a ovog puta je opasno isprozivao Jovanu Tomić Matoru i njenu devojku.
"Zamisli Matora napada Stefana Karića zbog nekih poruka, a brani čoveka koji joj je otresao najveću ljubav na jednu noć dok je matora gledala i plakala', počeo je Asmin, pa dodao:
"To je što sam govorio Matora je najveći dupljak koja nema stava ni karaktera! To se videlo na spisku od 78 ljudi kojih je ona izdala! Ali možda mora tako da joj novi drug na opali Draganu na jedno veče!'.
Ova objava je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.
Isprozivao Filipa Cara
Asmin je nedavno ozbiljnije optužbe koje se tiču Filipovog odnosa prema detetu koje je dobio sa Aleksandrom Nikolić."Car tata rijalitija mi je isti kao mali Dača u telu Đoleta kralja ! Car vip samo ogovara ljude po ćoškovima i bivše devojke! Baš je tata rijalitija, predstavlja se kao veliki tata, a zašto ne priča kako je ukrao od svoje ćerke zlato koje im je podrška poslala i prodao to zlato da bi sebi kupio malo brašna za nosić" - šokirao je Asmin tvrdnjama o navodnim porocima bivšeg zadrugara.