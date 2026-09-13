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Bivši rijaliti učesnik Asmin Durdžić ne prestaje da privlači pažnju javnosti svojim objavama na društvenim mrežama, a ovog puta je opasno isprozivao Jovanu Tomić Matoru i njenu devojku.

"Zamisli Matora napada Stefana Karića zbog nekih poruka, a brani čoveka koji joj je otresao najveću ljubav na jednu noć dok je matora gledala i plakala', počeo je Asmin, pa dodao:

"To je što sam govorio Matora je najveći dupljak koja nema stava ni karaktera! To se videlo na spisku od 78 ljudi kojih je ona izdala! Ali možda mora tako da joj novi drug na opali Draganu na jedno veče!'.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Kurir

Ova objava je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

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