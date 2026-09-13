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Iako se o tome naširoko pričalo i pisalo, sada je zvanično potvrđeno - Zmaj od Šipova ulazi u "Elitu 10" 1. novembra.

Čelnik "Pinka" Željko Mitrović se već ranije oglasio se na svom nalogu na Instagramu i potvrdio Zmajevo učešće u jubilarnoj sezoni.

Ilija Grahovac
Foto: Damir Dervišagić

Na društvenim mrežama, Zmaj od Šipova je najavio svoja očekivanja za ovo učešče:

- Ulazim u Elitu 10, da ih tamo razbucam, ko krmača mrsnu torbu, da sve raz****, da nateram onu klošarčinu da grebu na vrata da ne znaju kud će ko izaći. Da im ja pokažem kako se šou pravi - stoji u snimku.

Izgleda potpuno drugačije

Bivši učesnik "Parova" Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, bio je jedan od najzanimljivijih učesnika u rijalitiju.

Njega je publika upamtila kao nekoga ko je bez dlake na jeziku i ko se sa svima svađao, zbog čega je mnogima bio i naporan.

Zmaj je istakao da će u dubokoj starosti, kada oseti da će umreti, nekoj osobi od poverenja preneti svoje stočarske i pčelarske tajne, stvari koje je naučio od svog oca i koje se moraju znati da bi ovim poslovima moglo da se bavi na ozbiljan i profesionalan način.

Ipak, snimak koji je nastao pre nekog vremena mnoge je iznenadio.

ZMAJ OD ŠIPOVA PROMENIO LIČNI OPIS! Pustio stomak, obrijao brkove i ostao bez nekoliko zuba! Ovako sada izgleda stočar iz "Parova" Foto: Printskrin Youtube/ Darko DurMol

Na njemu se vidi Zmaj od Šipova koji je promenio lični opis i više ne izgleda onako kako ga pamtimo.

Kurir.rs / blic

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23:10
STARS 12.09.2026. Izvor: Kurir TV