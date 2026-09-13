Slušaj vest

Nakon odluke da maksimalno poradi na sebi, Sanja Grujić je, pre ulaska u Elitu 10, odlučila da odradi par estetskih zahteva. No međutim, izgleda da Sanja na kraju ipak nije zadovoljna kako je sve ispalo.

Naime, Sanja Grujić se danas požalila Aleksandri Barać na svoju doktorku kod koje, kako ona kaže, redovno radi intervencije. Ona je otkrila da nije zadvoljna nekim intervencijama.

- Što se grudi tiče, biću sva izmasakrirana nakon operacije, ušivaće mi stare džepove i praviti nove, ja to nisam znala. A najviše su me uništile ove oči koje su mi na kraju pukle. To je stvarno sramota, ja sam redovan klijent. I tražiću joj da mi vrati pare, jer je znala kakav će biti oporavak, ja ne mogu kosu da perem, umivam se kao da sam ometena u razvoju, katastrofa. A na sve to je znala i da ulazim u rijaliti i kad ulazim. Stalno mi curi krv iz glave - rekla je Sanja.

1/7 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Kurir

- Ja sam još poslala Slađu kod nje, kaže mi ona da su njoj odmah pukle, i kao žao joj je što je dala toliko i toliko para. I ja ti shvatim da je meni naplatila više, meni koja sam joj stalna mušterija, je naplatila 4 puta više - rekla je Sanja.

- Meni je Laurin nos prelep, stvarno, mnogo lepo urađen - rekla je Sanja.

- Ne znam šta da radim, ne znam gde da idem, ne bih putovala u neke strane zemlje, mislim da ovde ima mnogo dobrih doktora - rekla je Sanja.

Pogledajte dodatni snimak: